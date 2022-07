Minderről kedden délelőtt számolt be dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor és Herpainé dr. Lakó Judit, a projekt szakmai vezetője.

– Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlatorientált felsőfokú képzéseinek infrastrukturális- és készségfejlesztése néven indult a projekt, a tervezett befejezési dátuma 2026. április vége. Az elmúlt két év a felsőoktatásban is megpróbáltatások elé állított bennünket, hiszen a pandémia idején hirtelen és gyorsan kellett megszerveznünk a távolléti oktatást, s hogy ez magas színvonalon működjön, korszerű eszközök és modern módszerek szükségesek – fogalmazott dr. Pajtókné dr. Tari Ilona. Mint mondta, az Európai Unió és a magyar kormány is felismerte ezt, s uniós projekt kiírása keretében támogatják azokat a tevékenységeket, melyek a távolléti oktatáshoz kapcsolódnak.

– Egyetemünk kétmilliárd 125 millió forintot nyert el. A fejlesztés célja, az informatikai infrastruktúra megújítása, s olyan eszközök beszerzése, melyek támogatják a zárt rendszerű, távolléti oktatás megvalósulását – tette hozzá.

Olyan digitális eszközöket vásárolnak, melyek a korszerű gyakorlati képzést segítik, s ehhez kapcsolódóan az oktatóknak, a hallgatóknak készségfejlesztő programok is indulnak.

– Az intézményünk élen jár évek, évtizedek óta az információs és kommunikációs technológiák korszerű alkalmazásában, most a projekt segítségével mindezt a legmodernebb eszközökkel tudjuk megtenni. Úgy véljük, hogy munkaerőpiaci elhelyezkedést is segítjük azáltal, hogy képzettebb fiatalok kerülnek ki az egyetem falai közül – húzta alá.

Mindezek mellett további nemzetközi partnereket keresnek, illetve új gyakorlatorientált szakokat indítanának, melyek az alap, a mester és felnőttképzés területén megvalósulhatnak.

– Eddiginél jóval nagyobb fókuszba kerülnek a nemzetköziesítési tevékenységek, így a kapcsolatépítést, a hallgatói, oktatói mobilitást szeretnénk fokozni, nemzetközi hálózatokba bekapcsolódni, s nemzetközi rangsorokban megjelenni – taglalta a rektor asszony.

Herpainé dr. Lakó Judit, a természettudományi kar dékánhelyettese lett a projekt szakmai vezetője, aki elmondta, két fő modulból épül föl a program. Az egyikben 1350 új eszközt vásárolnak meg.

– Közel száz elektronikus tananyag is elkészül ebben a modulban – mondta.

A másikban fontos prioritás a pedagógiai intézet, a hallgatói szolgáltatások illetve a duális és a pedagógusképzéshez kapcsolódó fejlesztések megvalósítása. Emellett laborok, gyakorló helyek, műhelyek eszközparkja is bővülni fog.

– Szeretnék az idegen nyelvű képzéseinket is bővíteni, s az elismertségünket növelni – zárta gondolatait.