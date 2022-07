A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a heol.hu érdeklődésére nemrég közölte, hogy a 21. számú főút és az M3 autópálya csomóponti ágaiban a jelzőlámpák tartószerkezetének kiépítését várhatóan július 1-én, pénteken, az éjszakai órákban megkezdik. A meglehetősen szűkszavú nyilatkozat annyit azonban megerősít, hogy a hetekkel korábban elkezdődött útpadka menti földmunka és a forgalomlassító táblák megjelenése a 21-es út és az M3 autópálya hatvani csomópontjában azt jelentik, hogy végre elkezdődik a forgalomirányító fények kiépítése. A beruházással a 21-es főút egyik leginkább balesetveszélyes gócpontja válhat biztonságosabbá.

A hírre reagálva Horváth Richárd hatvani polgármester elmondta, örül annak, hogy hamarosan ez a beruházás megvalósul, hiszen a város határán ez egy nagyon forgalmas és balesetveszélyes csomópont. Hozzátette, nagyon szomorú szembesülni azzal, hogy sok balesetnek kell ahhoz történnie, hogy az utak kezelőjét rávegye egy önkormányzat bármilyen változtatásra egy útkereszteződésben. A balesetek száma és súlyossága egy mérőszám, ami alapján elindulhat a változás. Ebben a kereszteződésben is heti rendszerességgel történtek súlyos balesetek, így a hatvani mentőknek is gyakran akadt ott dolguk. A polgármester hozzátette, nagyon régóta javasolják, hogy Hatvan belterületén a 3-as út, Turai út és az Északi elkerülő utak találkozásánál alakítsanak ki körforgalmat, mert a közelben lévő ipari üzemek dolgozói műszakváltásoknál ezen keresztül közelítik meg munkahelyüket, így ott is rengeteg baleset történik. A város többször kérte és a jövőben is kérni fogja az út fenntartóját, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy ne csak az M3-asnál, hanem ott is legyen változtatás.

Garamszegi József Hatvanban és megyei szinten is jól ismert és elismert közlekedési szakember. 1979-óta hivatásos gépjárműoktató, ma saját tanpályája van az általa vezetett Rutin autósiskolának a városban és nincs olyan hazai járműkategória, amelyikben ne oktatna és vizsgáztatna. A hosszú oktatói pályafutása során szinte mindent megtapasztalt, amit egy gépjárműoktató megélhet. Levizsgáztatott egy korábban több mint húsz esetben megbukott leendő sofőrt, keveredett többször is majdnem balesetbe a tanulók miatt, készített saját találmányként saját vizsgapadot. Vallja, hogy nem lenne ennyi baleset, ha alaposabb volna a sofőrök felkészültsége és önismerete.

A 21-es út és az M3-as autópálya csatlakozásával kapcsolatban elmondta, hogy örül a kereszteződés átalakításának, azonban szerinte ez nem lesz tökéletes megoldás.

– A 21-es főúton Lőrincitől Salgótarjánig nagyon sok kereszteződésben alakítottak ki turbó körforgalmat, ám nem minden esetben töltik be ezek a funkciójukat, ráadásul nagyobb járműkategóriákkal, kamionnal elég nehezen járhatók – mondta el a szakember. Hozzátette, sokan már akkor sem értették, hogy a legforgalmasabb és legveszélyesebb csomópontba, az autópálya és a főút találkozási pontjaiban miért nem építettek körforgalmakat, hiszen hely is volt bőven. A jelzőlámpák fel fogják torlasztani a forgalmat, ami újabb gondot is okozhat, főleg ha az autópályáig áll majd a zöld jelzésre váró kocsisor vége. A mostani helyzetnél még a jelzőlámpa is jobb, a legjobb megoldás azonban a körforgalom volna, mert az lassú, de folyamatos haladást biztosít – tette hozzá Garamszegi József.

Szintén üdvözölte a kereszteződés lámpássá tételét Füredi György, az Autó 60 Bt. iskolavezetője. Mint mondta, főleg az autópályáról lehajtva mindkét irányból a balra kanyarodások problémásak. Hozzátette, tanuló vezetőkkel szoktak ebben a csomópontban járni, de vizsgázások alkalmával – bár hivatalosan a vizsgaútvonal rész – inkább elkerülik ezt a szakaszt, mert annyira balesetveszélyes.

Németh Ninetta kamionos árufuvarozó vállalkozást vezet Hatvanban. Elmondta, a közlekedés szempontjából ő is jobbnak tartja a körforgalmat, az érintett kereszteződésben azonban még a lámpás megoldás is javíthat a helyzeten. A kamionjaik Miskolc és Budapest irányába is gyakran fel- és lehajtanak az autópályára, szerencsére az ő sofőrjeikkel még sosem történt ott baleset, hiszen az átlag sofőröktől jóval gyakorlottabb profikról van szó, azonban még ők is veszélyesnek tartják jelenlegi állapotában a 21-es út és az M3-as autópálya kereszteződését.