Ezt követően a felderítésben résztvevők csoportokba rendeződtek és a város különböző, a korábbi évek gyakorlata alapján parlagfűben gazdagabb területeire vonultak, köztük a kiskertekkel tűzdelt szőlőhegyi részre. A feladatok meghatározásakor elhangzott, hogy térképen is be kell jelölni a fertőzött területeket, fényképet kell készíteni róla, fel kell mérni a fertőzöttség mértékét. Valamint a GPS-koordinátákat is lehetőség szerint rögzíteni kell, mivel, ha külterületi részen találnak ilyen gyomnövényt, akkor ott már nem az önkormányzat, hanem az illetékes földhivatal lesz az eljáró szerv. Akinek a területén parlagfüvet találnak, azt először felszólítják, hogy irtsa ki a növényt. Ha ezt nem teszi meg szűk határidőn belül, akkor az önkormányzat emberei megteszik ezt helyette, de ennek költségeit kiszámlázza a tulajdonosoknak a városháza.

Fontos tudni, hogy a parlagfű irtásáról elsősorban a telektulajdonosoknak kell gondoskodniuk. Erre a legbiztosabb módszer, ha gyökerestől húzzák ki a parlagfüvet. A kaszálás akkor nyújt megoldást, ha azt többször elvégzik, mivel az elvágott szár még gyorsabban virágozni kezd. Ugyanakkor permetezéssel is lehet ellene védekezni.

Hazánkban közel két és fél millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb, legerősebb tünetet kiváltó hazai allergének közül az első helyen a parlagfű áll. Magyarországon a gyomnövények közül a parlagfű a legelterjedtebb, közel 5 millió hektár területen fordul elő, amelyből 700 ezer hektár erősen fertőzött. A legsűrűbb gyomos helyek a megbolygatott talajú, elhanyagolt parlagterületek, mint például utak, lakótelepek és környékük. A szántóföldi növények közül elsősorban a napraforgó, a kukorica, aratás után pedig a tarlók a leginkább veszélyeztetettek.

A parlagfű biológiai sajátosságaiból következően csak hosszú évek kitartó munkájával lehet eredményt elérni, hiszen a földben harminc évre elegendő mag van, mely számára kedvező körülmények között kihajthat. A hatvani önkormányzat évről évre 150 ezer forintot különít el a parlagfű elleni védekezésre, azonban a kiszabható bírság mértéke ezt jóval meghaladja egy nagyobb és a tulajdonos által gondozatlanul hagyott parlagfüves terület esetén, ha azt a város kaszáltatja le.