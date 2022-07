A képviselők által jegyzett írásban Laczkó Roland polgármestert teszik felelőssé azért, hogy az elmérgesedett helyzetben kísérletet tett június végén a jegyző elmozdítására. Mint fogalmaznak, a grémium tagjait felháborította az a mód, ahogy ezt a polgármester meg akarta tenni. Az elmúlt hetekben egyébként táppénzen lévő jegyzővel kapcsolatban az írás kiemeli, hogy magas szintű felkészültséggel végzi munkáját, így semmilyen indok nincs arra, hogy a munkájában ellehetetlenítsék és a munkavégzését megszüntessék. Megfogalmazásuk szerint a jegyző és a polgármester közti munkamegosztásban a covid időszaka alatti rendkívüli helyzet volt a felelős, amikor a képviselő-testület összehívása nélkül, egy személyben a polgármesterek hozhattak meg döntéseket. A tájékoztatásból a jegyző is kimaradt, így fontos, például a pályázatokkal kapcsolatos aktuális információk sem jutottak a jegyző tudomására.

A szöveg aláírói számon kérik a polgármestert abban az ügyben is, melyben nem polgármesteri, hanem sportegyesületi elnöki minőségében érintett. Még tavaly látott napvilágot az információ, amely szerint a helyi sportegyesület ingatlanjait, vagyontárgyait elkezdték végrehajtó útján elárverezni. A képviselők kiemelik, az ügy alapja egy ma már közel 20 millió forintosra duzzadt tartozás, amely egy szabálytalanul lefolytatott, elszámolásában meghiúsult, így visszafizetésre kötelezett TAO-pályázatból keletkezett. Ebben egyébként korábban több fórumon is elismerte felelősségét Laczkó Roland sportegyesületi vezető minőségében, hangsúlyozva azt is, hogy ezt az esetet külön kell választani a polgármesteri tevékenységtől.

A képviselők csoportja a közös szövegben egyebek közt a Magyar Falu Programban korábban elnyert, ám még meg nem valósult járda- és ravatalozó-felújítási pályázatokkal kapcsolatban a polgármestert vádolták időben meg nem hozott döntésekkel, melyek következtében a projekteket nem tudták határidőben befejezni.

A képviselők által megfogalmazott összegzés szerint a képviselő-testület elismeri azokat a pozitív változásokat, amelyek a második ciklusát töltő Laczkó Roland polgármestersége idején történtek a faluban. Ilyen a bölcsőde, az egészségház építése, illetve felújítása, utak rekonstrukciója, vagy a polgármesteri hivatal korszerűsítése. A falu jövőjét tekintve viszont aggasztónak tartják, hogy a község megválasztott vezetője a hibákra őt figyelmeztető, a törvényességet biztosító jegyzővel nem tud és nem akar együttműködni. Hozzáfűzik, hogy ha a polgármester eláll a jegyző elbocsátásának szándékától, úgy a képviselők is folytatnák a közös munkát és megkímélnék a települést egy időközi választástól.