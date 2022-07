– Az eredeti színárnyalat sokkal inkább hasonlított a klasszicista árnyalatra, ami hasonló lehetett, mint szemben a Líceum színezése. Ez azt jelenti, hogy egy visszafogott, világos árnyalat volt. Később lett csak átfestve a barokkos sárga tónusra – tette hozzá Rudolf Mihály. Elmondta még, hogy a bazilika épületének a legutolsó színezése 1981-ben történt. Sok hibát vétettek az akkori mesterek, hiszen annak idején gyorsan kellett elvégezni a munkát. Siettek, kapkodtak és ennek nyoma meglátszott a minőségen. A két világháború közötti időszakban is más színe volt az épületnek, bár ebből a korszakból csak fekete-fehér fotók maradtak. Azonban a leírások, visszaemlékezések alapján tudható, hogy hogyan nézett ki akkor Eger híres építménye.

Felfedte új külső színét az Egri Bazilika

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Most próbáltuk a három évvel ezelőtti színhez képest visszahozni a halványabb színeket. A XIX. században élt Joó János festőművész, akinek az Érseki Palotában kiállították az akvarell festményét, amely a bazilika építéskori állapotát mutatja be. Ennek a tónusait vettük alapul és újdonságként most a kőszín is megjelenik majd a felújított épületen – emelte ki Rudolf Mihály.

A múltban a város meghatározó épületét harminc vagy negyven évente átfestették, mindig változott a kiválasztott színárnyalat. A mostani szemlélőnek persze feltűnik, hogy az első részén világosabb a festés. A második ütem befejezésekor, ami a tervek szerint másfél év múlva lehet, a színezés egységes lesz, vagyis a halványabb színösszeállítás dominál majd mindenhol.

Most már a teljes építkezés az ötven százalékos készültségen túl van, vagyis kevesebb teendő van hátra, mint amennyi már megtörtént a kivitelezésből.