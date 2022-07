Péntek

Eger Fotókiállítás nyílik Ukrajna 2022 címmel délután 5 órától Bartakovics Béla Közösségi Házban.– Látni, tudni, megérteni, hogy most mi történik Ukrajnában, rendkívül fontos, egy fotó pedig olykor többet mond a szavaknál. Főleg, ha ezek nem a múltról készültek, hanem a jelenről, s ettől még elviselhetetlenebbek, áthatóbbak. Arra irányítják ugyanis a gondolatainkat, hogy mi magunk is lehetnénk éppen ott, éppen akkor, amikor a harcok dúlnak. A tönkrement otthonok, terek, épületek a mieink is lehetnének – írják a tárlatról. A kiállításon bemutatott fényképek olyan magyar újságírók és fotóriporterek dokumentumfotói, akik az életüket kockáztatva Ukrajnába utaztak, hogy a saját szemükkel meglássák és megmutassák honfitársaiknak az orosz haderő támadásának pusztító következményeit. A tárlat ingyenesen megtekinthető augusztus 15-éig, a közösségi ház nyitvatartási idejében.

Egerszalók „Az egység szimbóluma” címmel nyílik kiállítás délután 5 órakor a St. Andrea Galériában (Egerszalók, Ady Endre u. 88.). Kiállítók: H.Tóth László képzőművész (Eger), Soproni Kiss Sándor festőművész (Székesfehérvár) - E. Gál Éva tűzzománcműves-képzőművész (Eger), Maldrik Gábor tűzzománcműves-képzőművész (Hatvan)

Szombat

Eger Délelőtt fél 12-kor a Szent Bernát-templomban nyári orgonamuzsikát hallgathatnak az érdeklődők. A zenebarát egri születésű Ádám András Balázs küldetésének tekinti azt, hogy a művészet ne egy zárt csoporté legyen, és hogy minél több embernek az életébe tovább tudják juttatni, mint „Isten adományát”. A szombat délelőtti programon számos klasszikus zenemű csendül majd fel, igazán különleges nyári komolyzenei csemegét kínálva a muzsika kedvelőinek.

Eger Coffee, Wine & Jazz estet szerveznek a Koka Galériában este 6-tól. A belépés díjtalan, de asztalt érdemes foglalni az érdeklődőknek. Az est hangulatát Gyárfás Balázs és

Komáromi-Nagy Márton biztosítják.

Felsőtárkány Immáron negyedik alkalommal rendezik meg az Egerhez közeli faluhoz tartozó, festői fekvésű tóparton délután 4 órakor a Fúvószenekari találkozót. A szervezők arról tájékoztattak, hogy nagy szeretettel várnak minden fúvószene kedvelőt idén is. Az elmúlt évekhez képest idén még színesebb lesz a program. Így látványos mazsorett- és zenekari felvonulást is láthatnak a településre látogatók, illetve a helybeliek. Fellépnek a szihalmi, a tiszaújvárosi és a felsőtárkányi fúvósok, de olasz vendégeket is várnak az eseményre. Este pedig retródiszkón szórakozhat a nagyérdemű a parton.

Gyöngyös Második alkalommal rendezik meg 14 órától a Mátra Motoros /-oldtimer/- Autós rajongók találkozóját a Szörp Teraszon, ahol a napot egy retró buli zárja,

Mátra Libegők éjszakája a Mátrában, a mátraszentistváni Síparkban és Sástón. Mátraszentivánon panoráma liftezés, hüttézés, Demecs Norbi túrái várnak mindenkit délelőtt 10-től este fél 9-ig. A sástói Oxygen Adrenalin Park a szokásos nyitva tartás szerint, azaz 09:00-19:00 között, a libegő pedig meghosszabbított nyitva tartással 09:00 – 24:00-ig üzemel.

Kisnána Baracknapot szerveznek a várban délelőtt 10 órától egészen délután 4-ig. A Baracknap fő látványossága a baracklekvárfőzés, melyet a falusi vendéglátók mutatnak be. A válogatás, magozás, főzés, palackozás, dunsztolás folyamatába minden kedves vendég bekapcsolódhat, és saját kezűleg készítheti el a különlegesen finom baracklekvárt, amit meg is vásárolhat.

Vasárnap

Eger Ezen a vasárnapon se marad el a régiség vásár a Pyker-téren. reggel 7 órától ismét kipakolnak az árusok.

Egész hétvégén várja az érdeklődőket a Szilvásvárad MASTERS Nemzetközi Fogathajtó Verseny.