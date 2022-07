Az aszfaltozással a végéhez közeledik a Gyöngyösről Gyöngyöspatára vezető úthoz csatlakozó elágazó és a gyöngyöstarjáni Ady Endre utca közötti csaknem két kilométeres útszakasz teljes rekonstrukciója. Szabó Zoltán, a Magyar Közút Zrt. Heves megyei igazgatója már korábban arról tájékoztatott, hogy nemcsak a kopóréteg cseréje valósul meg, több szakaszon az útpálya is szélesebb lesz, új szegélyeket és útalapot, ️két réteg aszfaltot építenek be, valamint ️a buszmegállókat és a ️hidat is felújítják.

Horváth László, a térség országgyűlési képviselője az építkezéssel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy a gyöngyöstarjániak a felújításnak, illetve a Gyöngyöspatára vezető út már elkészült első szakaszának, valamint a szintén zajló, a nyugati elkerülő úthoz kapcsolódó gyöngyösi, belterületi útfelújításnak köszönhetően hamarosan egészen Gyöngyös központjáig megújult utakon közlekedhetnek.

Az aszfaltozás idejére a bekötőutat lezárták, Gyöngyöstarjánt a Borjúmáji-tanya útján lehet addig megközelíteni.