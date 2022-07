A cég alkalmazottai múlt hét pénteken kezdték meg az irtást és három munkacsoportban dolgoznak a Töviskes-tér és a Sas úti híd közötti szakaszon. A japánkeserűfű dísznövénynek tűnhet, ám komoly károkat okozhat. Az invazív, más néven özönnövény betolakodó, kordában tartani, kipusztítani szinte lehetetlen.

A megyeszékhely is tele van japánkeserűfűvel. A Végvári vitézek terén már a házfalakon is helyet talált magának. A növényre jellemző, hogy képes bárhol megélni a növény, és képes anyagi károkat okozni. A patak partja gyakorlatilag Szarvaskőtől Maklárig tele van vele, több száz helyen fellelhető. Ettől próbálják most a Városgondozás munkatársai megszabadítani a várost. Schmotzer András, a Bükki Nemzeti Park Élővilágvédelmi Csoport kutatási referense már elmondta, a védekezésben a legfontosabb, hogy mihamarabb felismerje a terület tulajdonosa, hogy mi burjánzik a telkén, mert irtani valóban nagyon nehéz e fajt.