Bődi Viktória Dóra a lőrinci középiskolában azért választotta a pedagógia szakot, mert szereti az embereket, a felnőtteket és a gyerekeket, szeret velük foglalkozni, és érdekli, hogy mennyire tudja őket jobb emberré változtatni. Ő Lőrinciben lakik, s helyben volt pedagógia szak, ez volt számára az ideális iskola. Mint mondta, nagyon jó középiskolába járhatott, mindenki nagyon nyitott volt és a más szakmákat tanulókkal is jól ki lehetett jönni. A versenyről az egyik tanára beszélt neki, akkor kezdtek el rá készülni, amikor meghirdették. Emelt érettségi tételeket kapott, azokat tanulgatta, illetve órákon készültek. Mivel tanára nagyszerűen tanította, nagyon egyszerű volt megérteni a tananyagot. A versenynek köszönhetően hamarabb elsajátította a tételeket, így nem kellett az emelt szintű érettségire annyit készülnie.

Bődi Viktória Dóra elárulta, pszichológus szeretne lenni, s a felvételihez nagyon jól jött a verseny, illetve az ott elért eredménnyel megszerzett száz többletpont. Ezenkívül emelt szintű érettségit tett pedagógiából és angolból is. Ha álma teljesül és elvégzi a pszichológia szakot, talán inkább gyerekekkel szeretne majd foglalkozni.

Szőrös Kevin azért választotta a lőrinci középiskolát, mert a közelben volt, s jók a tanárok. Jó éveket töltött el itt, s szerinte az itteni oktatóknál lehet legjobban kitanulni a szakmát. Ajánlja másoknak is, egyebek között öccsének is.

A tavaszi versenyre visszatekintve elmondta, nagyon jó volt, a középdöntő óta készültek rá. A döntőben összerakta fejben a műveleteket, hogy melyiknek kell több száradás, és összejött a siker. Nyugodt volt akkor is, amikor vártak rá, de időben befejezte a munkát, ami szép is lett.

– Kis korom óta az építőiparban nőttem föl, segítettem a családban. Ez a szakma hiányzott, kőműves, ács van, szobafestő nem volt, de ez is tetszett legjobban, ez áll a legközelebb hozzám. A glettelés nagyon a kezemben van, de a festés, a tapéta szabása, felragasztása, a stukkó ragasztása is – mondta Szőrös Kevin.

Most elsősorban a munkára koncentrál, de gondolkodik az érettségi megszerzésén is, munka mellett képezné magát tovább. Tervezi azt is, hogy a későbbiekben mestervizsgát tegyen, az jól jönne vállalkozáshoz. A következő időszakban szakember mellett dolgozna, pár év múlva vállalkozni szeretne, reméli, minden összejön.