Napközis táborokat szervezett a helyi általános iskolásoknak június végén a Detki Tanulók Támogatására Alapítvány. A szünidős programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósították meg.

Kiss Sándor, az alapítvány kuratóriumi elnöke arról tájékoztatott, hogy az alsó tagozatosok egészségtáborban vehettek részt, amelynek célja az volt, hogy a kisdiákok nyitottabbá váljanak az egészséges életmódra és a fenntartható egészségfejlesztésre. A programok megtervezése és a foglalkozások lebonyolítása egyaránt az élménypedagógiai módszer alkalmazására épült, s kiemelt figyelmet fordítottak a mindennapos mozgásra, a játszva tanulásra.

A felső tagozatos tanulókat a továbbtanulást támogató és egyéni életpályát tervező napközis tábor várta.

– Egyedülálló alkalom volt ez arra, hogy a diákok megismerjék a saját képességeiket, amelyek segítik majd őket a tudatos, megfontolt és sikeres pályaválasztásban – részletezte Kiss Sándor. – A tábor – bár tanteremben, de – nem a hétköznapi módon zajlott. A tanulók nagyon aktívak voltak, szívesen kapcsolódtak be a játéknak tűnő gyakorlatokba. Különös élvezettel vettek részt mozgásos feladatokban, ahol csapatként, összefogva kellett dolgozni, közös tervet kitalálni. Olyan munkamódszereket próbálhattak ki, amelyekre az iskolában kevésszer van alkalmuk. Mindezek segítettek számukra felismeri azt, hogy kinek milyen a monotónia-tűrőképessége, mennyire könnyű vagy nehéz csapatban végrehajtani egy-egy feladatot, sőt azt is, hogy egy folyamatban ki az, aki irányító, s ki az, aki végrehajtó szerepet tölt be.

Tematikus napok - Kiss Sándor arról is beszélt, hogy az alsó tagozatosok egészségtáborában tematikus napokra, zöldségek, gyümölcsök, szénhidrátok napjaira épültek a kreatív foglalkozások és az interaktív vetélkedők. Figyelmet fordítottak az arc-, kéz-, haj-, fog- és bőrápolásra is, melynek során különböző ápolási termékeket is megismerhettek a kisgyermekek, akik a fontos tudnivalókat, remélhetőleg később továbbadják majd a barátaiknak is.