Sikeres volt a kö­zel­múltban szervezett elekt­ronikai hulladék-gyűjtés a községben, számolt be Holló László polgármester. Mint közölte, 6540 kilogramm elektromos holmi gyűlt össze. Csak televíziókészülékből hetvenet hoztak be, de hűtők, fagyasztók, porszívók, konyhai és kerti gépek is akadtak szép számmal. A polgármester szerint az akció jól mutatta azt is, hogy a fogyasztói társadalmunkban könnyen kidobunk bármit. Négy robotporszívót is találtak a hulladék közt.