Heves és Vidéke. Társadalmi, Közművelődési és Szépirodalmi Hetilap. 1906. október 14.

Vasúti előmunkálati engedély

A kereskedelemügyi miniszter Ott János budapesti lakosnak, az eperjes-bártfai helyiérdekü vasút nyug. üzletvezetőjének a m. kir. államvasutak Gyöngyös állomásából kiindulóan Gyöngyöspata, Szurdokpüspöki, Jobbágy és Szarvasgede, vagy Szücsi, Rózsaszentmárton, Apc, Zagyvaszántó és Palotas községek érintésével Bágyon, Szirák és Vanyarcz községek irányába a Nógrádmegyei helyiérdekü vasutak Guta állomásig, továbbá a m. kir. államvasutak Hatvan állomásából kiindulólag Hort, Gyöngyöshalász, Gyöngyös, Abasár, Domoszló, Verpelét és Egerszalók érintésével a m. kir. államvasutak Eger állomásáig vezetendő 0.70 méteres keskeny nyomtávu gőzmozdonyu helyiérdekü vasút vonalra a mult évben megadott előmunkálati engedély érvényét további egy év tartalmára meghosszabbitotta.

Eger. Politikai s Vegyes Tartalmu Hetilap, Megjelenik minden csütörtökön. Január 7-ÉN 1871.

Cselédügy

Az „Eger” m. é. 50. számában inditványoztam egy gazdasszonyi-egylet felállitását a cselédügy rendbehozása tekintetéből. Előadtam ott egy programm-változatot, mely az egyletnek alapul szolgálhatna; hátravan még, hogy az egylet alakulása utáni működéséről szóljak. Ugy hiszem, már az előadottakból is látható, hogy a gazdasszonyi egyletnek működési köre egyedül a nőcselédekre terjedne; ennek folytán, ha az egylet megalakulna, első dolga lenne egy ügynököt szerezni, ki lehetne valamely szegény özvegy vagy érettebb koru hajadon, ki elég irási képességgel birna, hogy egy kellőleg rovatozott jegyzőkönyvet vezessen, és némi fogalmazást is megtegyen. Fizetése legalább 200 ft lehetne.

Ez meglévén, az egyletnek egy iroda-helyiséget kell szerezni a piacz közelében, hol minden cseléd és gazdasszony megfordul. Nézetem szerint egy ily helyiséget a városi előljáróságnak a városházában kellene kijelölni és pedig ingyen. Ezen hivatal fölmentené a városkapitányi hivatalt legkellemetlenebb bajaitól, a mennyiben a cselédek javulásával és a rövid havi szolgálat megszüntével megszünnének azon panaszok is, melyek a kapitányi hivatalt terhelik. Másik ok, e hivatalnak gyakori érintkezése lesz a kapitányi hivatallal; mindkettőnek folytonosan szüksége lesz egymásra, előfordulható lopás, szökés, s több efféle esetekben a kapitányi hivatal az ügynöki hivatalban nyerne fölvilágositást, személy leirást sat. Nem is kételkedem, hogy a városi előljáróság, belátván az ügynökség fontosságát, a szükséges helyiséget meg ne adná. Ez ügy mindnyájunk ügye.

Fölállittatván ekkép az ügynöki hivatal, a jelen uj évben minden nőcseléd berendelendő lenne, mindenik egy számot nyerne a jegyzőkönyvben, és ugyanazon szám alatt egy cselédkönyvet, melyben mind személyleirása, mint szolgálata sat. bejegyeztetnék; e bejegyzésnek minden változás alkalmával meg kellene történni, hogy ekkép a cselédfogadó a könyvből megtudhassa: hol s kiknél szolgált cselédje, s mint viselte magát?

A férficselédek ügye külön eljárást kiván; vasmarok és legnagyobb szigoruság kell ahhoz, hogy ezek gonoszságait leküzdeni lehessen. Ezért azok ügye továbbá is a városi kapitányság kezébe hagyandó, csakhogy egy kissé rendbe kell hozni, a visszaéléseket megelőzni. Ezen ügyet legjobban számos példából lehet kiismerni, és azok szerint szabályozni; minélfogva azt egy külön czikk tárgyává tenném. Egy polgár.

Gyöngyösi Ujság. Társadalmi Hetilap. 1900. szeptember 30.

Közbiztonság

Ha a megkezdett uton haladunk, a fogalom nálunk Gyöngyösön a mesék országába tartand. Ma czivil-czivillel,, holnap czivil-katonával, azután katona-katonával veszekedik és valóságos ostromállapotbeli szinezetet ölt a város. És ez daczára a f. hó 23-iki közgyülési határozatnak, daczára az ott tett rendőrkapitányi nyilatkozatnak, a katonaság részéről kilátásba helyezett erélyes rendszabályoknak is, a lefolyt héten végig igy tartott. Már pedig ezen állapot melyért kizárólag rendőrhatóságunkat tesszük felelőssé tovább nem tarthat. Megköveteljük a f. hó 30-án tartandó közgyüléstől, hogy a katonai hadtestparancsnokságnál, s az alispán utján csendőrség igénybe vétele által táviratilag segitsen a bajon és vessen véget a Bakonybeli állapotnak.