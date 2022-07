Év elején a Világgazdaság (VG) arról adott hírt, hogy hárommilliárd forintos átcsoportosítással megoldódhat a gyógyászati segédeszköz-hiány. Mint írták, a pandémia miatt termékhiány lépett fel, drágulás is történt, ezért a szaküzletek sok eszközt drágábban tudtak beszerezni, mint amennyiért eladták azokat. Ezen felül gondot jelentett az is, hogy a tb-finanszírozott gyógyászati segédeszközök támogatása 18 éve változatlan. Februárban kiemelték, egyes termékeknél megszűnhet az ellátási hiány, de piaci adatok szerint a teljes támogatotti körben jelen van a probléma, beleértve az egyedi gyártású eszközöket is. Akkor Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára a VG-nek elmondta, a költségvetésben 2022-ben és 2021-ben is 80 milliárd forintot irányoztak elő a gyógyászati segédeszközök tb-támogatására. Úgy fogalmazott, a többletforrás többek között a mozgássérült-ellátás sorozatgyártású eszközeire: a botra, a mankóra, a járókeretre, a rollátorra, az elektromos mopedre és a vércukormérő tesztcsíkokra vonatkozik.

Kíváncsiak voltunk, Heves megyében történtek-e változások, jelenleg vannak-e olyan gyógyászati segédeszköz, amelyből hiány van.

Az egri Isteni Gondviselés Gyógyászati Segédeszköz Forgalmazó Bt. cégvezetője és egyben eladója, Beniczky Magdolna portálunkat elmondta, vannak olyan termékek, amelyekből jelenleg hiány van, főként a fémet tartalmazó dolgokból.

– Vártunk a szoba wc-re, az már megérkezett, de rollátor például nem jött. Kerekesszékből is van olyan, amit rendelnék, de nem jelenleg nincs, azt augusztus 15-ére ígérik. Az elmúlt hónapokban volt olyan, hogy anyaghiány vagy szállítási problémák miatt nem érkezett minden termékből – jegyezte meg Beniczky Magdolna.

A covid miatt kezdett akadozni a szállítás, nem tudtak elegendő árut hozni.

Az eladó ismertette, áremelkedés az állam részéről volt, tehát az állam többet ad egyes termékekért, de a betegeknek nem kell többet fizetniük értük. A fémes eszközök, mint például a kerekesszék, kapaszkodó, szoba wc, járóbot, valamint a könyökmankó és a rollátor árai megemelkedtek, de a betegek részét nem emelték fel, így ők jól jártak.

Arról egyelőre nincs információ, hogy lehet-e áremelkedésre számítani a jövőben. Úgy fogalmazott, árrés csökkenés volt megfigyelhető az utóbbi években, így a boltoknak egyre nehezebb volt eltartani magukat, de ez a helyzet javult a közelmúltban.

–Nagyon nagy dolognak tartom, hogy a betegek nem fizetnek többet, annak ellenére, hogy van olyan termék, amelynek 15 ezer forinttal is emelkedett az ára. A rollátor például 18555 forint volt, most pedig 33 ezer forint a teljes ára, de 3700 forintot fizetnek érte a betegek, akik elmentek szakorvoshoz és ott felírták nekik. Úgy gondolom, ez nagyon korrekt – húzta alá Beniczky Magdolna.

A közelmúlt változása az is, hogy egy gyártó pelenka termékeit nem lehet már receptre felírni. Többen aggódtak, hogy így majd nem tudják beszerezni ezeket a termékeket, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet pelankanadrágot kapni. Vannak más cégek, akik gyártanak ilyeneket, tépőzáras, kapcsos formában is, tette hozzá az eladó.

Összességében tehát elmondható, hogy bár még most is előfordulhat, hogy valami nem áll rögtön rendelkezésre – például van olyan háttámla, amivel a betegeket tolják, és arra most két hónapot kell várni – de nagy aggodalomra nincs ok a hiánytermékekre vonatkozóan. Tavaly novemberben és decemberben rosszabb volt, mostanra már úgy tűnik, rendeződik az elérhető eszközök helyzete, tette hozzá.

Egy neve elhallgatását kérő egri gyógyászati segédeszköz üzlet kiskereskedője hektikusnak nevezte a jelenlegi állapotokat, ugyanis a beérkező igények miatt folyamatosan tartják a kapcsolatot a nagykereskedésekkel, keresik a lehetőségeket. Úgy tapasztalja, ha valamiből van hiány, akkor az minden nagykernél jelentkezik. A koronavírus alatt megduplázódtak a beszállítók logisztikai költségei, melynek hatására emelkedtek az árak, amiket már nem fedezett hatósági ár, így volt, amivel mínusz 30 ezer forintot "kerestek" azzal, ha kiszolgálták a beteget, jegyezte meg.

Mint elmondta, az árak megemelkedése miatt bizonyos termékekből már csak a raktárkészletet értékesítik, újakat egyelőre nem rendelnek receptre. Hozzátette, gyártási probléma is nehezíti a helyzetet, például a mopedekre sokat kell várni mostanában emiatt.

Az egri üzlettel is rendelkező Rextra Kft. ügyfélszolgálata arról tájékoztatta lapunkat, ők piaci alapon forgalmaznak gyógyászati termékeket. Elmondták, a vényköteles és beváltós termékek esetében előfordulhat, hogy valamiből hiány van, ők azonban nem váltanak be vényeket, náluk az ellátás biztosított a gyógyászati segédeszközökre vonatkozóan.