Az első geoládát több, mint húsz évvel ezelőtt, 2000. május 3-án rejtette el Dave Ulmer az USA-ban, viszont maga a játék több, mint 150 éves múltra tekint vissza. Régi nevén úgynevezett letterboxingként írják le, ekkor még csak a földrajzilag nevezetes pontokról szóló írásbeli közlésekre hagyatkozhattak a játékosok.

A geocaching ettől abban különbözik, hogy jórészt GPS-eszköz alkalmazásával lehet felkutatni az elrejtett ládikákat. Nyilván, aki ügyesebb, gyakorlottabb annak nem feltétlenül kell használnia modern kütyüket, hagyományos térképpel szintén eredményes kimenetelű lehet az adott kaland. Egyébként az igazsághoz hozzátartozik, hogy a GPS nem pontosan, akár több méteres hibahatárral jelzi azt a bizonyos X-et a műholdas térképen, így kissé megnehezíti a játékosok dolgát.

Forrás: Shutterstock



A koordináták eléréséhez semmi mást nem kell csinálni, csak ingyenesen regisztrálni a geocaching.com internetes oldalán. Ezt követően láthatóvá válnak a rejtekhelyek, azon belül is a pontos koordinátáik, a megtalálásuk nehézségi szintje és sok más hasznos információ.

Vannak tárgyak, amelyek csupán virtuálisan kerültek kihelyezésre, fizikálisan nincsenek a térkép által jelölt ponton. Ennek ellenére ki kell menni a szabadba, és ellátogatni a jelzett helyre, hogy a feladványt teljesíteni lehessen. Például egy templom falára felfestett évszám is nyithatja az adott zárat. Fontos, hogy mindig vissza kell helyezni a megtalált geoládákat a helyükre azért, hogy mások is kiélvezhessék a játékélményt! Továbbá, ha valaki kivesz belőle valamit, cserébe illik bele tennie hasonló értékű "ajándékot", vagyis mintegy becsületkasszaként is üzemelnek ezek a túrázásra csábító szelencék.

A kincs szó hallatán ne gondoljunk nagy dolgokra, maga az élmény a lényeg. A kis ládák jórészt ételes-, konzerves-, gyufás-, vagy akár kindertojásos tartókat jelentenek, amelyek hajcsatot, szerencsekövet és egyéb apróságokat tartalmaznak. Ezen felül a legtöbb dobozkában fellelhető egy jegyzettömb, amibe a szerencsés megtalálók beleírhatják a nevüket és a megtalálás időpontját, de akár üzenhetnek is egymásnak.

A geocatching ma már a világ számos országában elterjedt szórakozási formaként van jelen. Az adatok szerint Magyarországon 2001. június 24-én helyezték el az első dobozkát és a múlt évben a számuk már elérte a 4800-at. Geoládát ugyanis bárki elhelyezhet bárhová, csak regisztrálnia kell a pontos helyét a rendszerben.