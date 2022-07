Egerbe érkezett kedd délelőtt a Virágos Magyarországért zsűrije, amelynek tagjai Pollák Erika, a verseny és a mozgalom örökös, alapító tagja, Szabó Mária nemesítő kertészmérnök, valamint dr. Takács Katalin tájépítész-mérnök, az agráregyetem tanára. Zsűrizés során egy előre meghatározott útvonalat jártak be, az Egészségház utca, Szmrecsányi Lajos Érsekkert, a Gesztenye fasor, a Bogi fája, az Imola udvar, az Eszterházy tér, az Érseki Palota helyszíneket tekintették meg. A város a legszebb fasor kategóriában indul a versenyen az érsekkerti gesztenyefasorral.

A zsűri meglátogatta az érsekkerti fasort

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– Bízom abban hogy a mai napot eredményesen töltjük, lassan húsz éve versenyzik a város, s szinte nem is volt olyan év, hogy ne értünk volna el helyezést – köszöntötte Farkas Attila alpolgármester a zsűrit.

Ismertette, hogy hosszútávú terveik között szerepel az erdősítés folytatása, több mint harminc hektár terület áll erre rendelkezésre, illetve folytatják az országfásítást, valamint az 1552 faültetési programot.

Pollák Erika kiemelte, hogy 1992-óta végigköveti a város fejlődését, környezetszépítési törekvéseit.

– Kívánom, hogy a főkertész úr munkája újabb eredményeket hozzon. Eger mindig is zászlóshajója volt a mozgalomnak, kívánom azt is, hogy ez újra így legyen – mondta. Hozzátette, bármerre is járt az országban, itt volt a legerősebben része a lakosság a Virágos Magyarország programnak – mondta. Megemlékezett jó ismerőséről, Ágoston Ottónéról. Az Egri Lokálpatrióta Egylet egykori titkára, önkéntességével számos területen rengeteget tett a városért, a nap folyamán az emlékfájánál koszorút helyeztek el.

Ferenczy Tamás főkertész ismertette, egymillió kétszázezer négyzetméter zöldfelület van Egerben, ami huszonhétezer fát jelent.

– Nyolcvankétezer egynyári növényt telepítünk, erősíteni kell a bevált fajtákat, illetve új fajtákat is ültetni kell. Harmincezer kétnyári növényt ültetünk, s huszonötezer hagymás növényt. Utóbbiakat rövid virágzású fajtákra kell koncentrálni, hogy ne húzódjon el az egynyáriak ültetése – közölte a főkertész.

Szabó Mária kiemelte, látható, hogy a város komplexen gondolkodik, hiszen több különböző, összefüggő, környezetvedelmet célzó program is fut több téma mentén.

– Azon túl, hogy megtudtuk miből és mennyit ültetnek, látható a személyes kapcsolódás, a lokálpatrióta szemlélet – fogalmazott.