– Úgy tűnik, hogy az eddigiektől is többen voltak kíváncsiak az estre, ez bizonyára betudható az előző évek járványhelyzetének: a nagy magány után hiányzik az embereknek a közösség. Jó hangulatú, szép este volt, hálás közönséggel, méltó a városhoz. Az énekesek is csodás teljesítményt nyújtottak. A műsor után is sokan a téren maradtak. Egyébként igyekeztük a fiatalokat is megszólítani, egy tehetséges fiatal lányt a születésnapja alkalmából ért meglepetés, illetve egy negyven éves házassági évfordulóját ünneplő párt is köszöntöttünk, ugyanis igyekszünk folyamatosan kapcsolatot építeni a várossal. Remélem, a következő években is folytatódhat ez a szép hagyomány – részletezte Szabó Sipos Máté.