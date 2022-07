Félidejénél tart a szilvásváradi Orbán Ház Múzeum felújítása és bővítése. Szaniszló László polgármester elmondta, a főépületben kicserélték az ablakokat és injektálással víztelenítették a falakat, ehhez a belső részeken is le kellett bontani a vakolatot. Újra cserélték a villamos rendszert és az épületgépészeti felújítás is megtörtént. A házban a látogatók jobb kiszolgálása érdekében vizesblokkot és a személyzet részére szociális blokkot alakítanak ki, a szennyvíz csatornára is rákötötték az ingatlant. Mint mondta, rendszeresen konzultáltak a műemlékvédelemmel, hiszen az épület műemlék, s mindent betartottak, amit a szakemberek előírtak. A polgármester hozzátette, fűtést továbbra sem terveznek az épületbe, azt a műemlékvédelem sem szorgalmazta, így a nyitva tartás tavasztól őszig lesz majd, szezonon kívül egyébként sem lehetne sok látogatóra számítani.

Az udvari épületek rosszabb állapotban voltak, mint azt előzetesen gondolták, a jegypénztár épületét például vissza kellett bontani, s meg kellett erősíteni a falakat. A nyárikonyhával hasonló volt a helyzet, a tetőt ott is vissza kellett bontani, s vasakkal kellett körbefogatni a falakat. Eközben zajlik a csűr építése, ez ad majd otthont a rendezvényeknek, illetve ide lehet behúzódni, ha szükség van, hogy tető legyen az emberek feje fölött. Az udvar második felében az Archeopark hat bemutatóhelyének alapja készült el, egynek már a falai is állnak. A magyar pályázati partner ezen a héten kezdi el a másik telken a jurtatábor építését, ott alapot készítenek, jurtákat állítanak, illetve szociális épületet emelnek.

- Az Orbán Ház ad majd otthont továbbra is a helytörténeti gyűjteménynek, amelyet még pár aprósággal kell bővítenünk. Néhány tárgyat már az előző években is vásároltunk, volt helyi gyűjtés. Az őstörténeti bemutatók, viseletek és eszközök bővülnek majd, Regös József korábban is látható anyagán alapulnak, de emelünk a kiállítás színvonalán – fejtette ki Szaniszló László, aki szerint az építkezés ősz végén befejeződhet és tavasszal megnyílhat a kiállítóhely.

A polgármester beszámolt arról is, hogy felvidéki partnerük – a beruházás ugyanis európai uniós, Szlovákia-Magyarország határon átnyúló pályázati programnak köszönhetően valósul meg – jól halad az Andrássy kúria felújításával. Gombaszöggel egyébként egy kedvezményrendszert is kidolgoztak, az ott belépőt vásárló látogatók ugyanis kupont kapnak, amellyel ingyen látogathatják a szilvásváradi Orbán Házat, ezen kívül kedvezmények igénybe vételére is jogosultak lesznek a településen. Akik Szilvásváradon váltanak belépőt a kiállításra, ők Gombaszögön lesznek jogosultak hasonló kedvezményekre.

Járdákat, forgalomcsillapítót építenek - Júliusban elkezdődött Szilvásváradon a Jókai Mór utca járdájának a felújítása. Szaniszló László polgármestertől megtudtuk, az önkormányzat 10 millió forint támogatást nyert a Magyar Falu Program keretében a beruházásra. Az utca páratlan házszámos oldalán több mint 560 méter járdát tesznek rendbe, a sérült alapokat újjáépítik, s a felületet mindenhol kiszélesítik a kerítésekig. Egyenes vonalba hozzák a járda másik oldalát, a csatorna kivezetéseket pedig beépítik az alapba. A Szabadság utcában önerőből építenek járdát. Ebben a hónapban megkezdik a Kertalja utca útalap-építését, és sebességcsökkentő elemeket raktak ki a Dózsa György és Jókai Mór utcákban.