– Tavaly választották meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megyei szervezetének élére. Eltelt egy év, összegezné ezt az időszakot?

– Korábban, vállalkozóként már tagja voltam a VOSZ-nak. Az említett évben megkeresett az akkori elnökség néhány tagja, hogy vállalnám-e a következő időszak elnöki teendőit. Bevallom őszintén, nem sokat tudtam a szervezet működéséről, és abban sem igazán voltam biztos, hogy van-e nekem ezzel a poszttal járó feladatokra szabad kapacitásom, így egy kicsit szkeptikus voltam. Megválasztásommal egy időben egy olyan kreatív, agilis, fiatal elnökséget sikerült felmutatni, amely reményt adott arra, hogy talán fel lehet rázni ezt a szervezetet. Így nekifogtunk a munkának. Örömmel fogadtam, hogy a megválasztásom után számos telefonhívást kaptam és visszajelzést, hogy jó kezekbe került a megyei szervezet és bíznak bennem. Sok ötlet és terv állt össze a fejünkbe, hogy hogyan lehetne ezt a közösségeket újra éleszteni, mi az, amit szeretnénk adni és mi az, amiben valódi segítséget tudunk nyújtani a vállalkozásoknak. Elindult a tervezés és az ötletek megvalósítása.

– Mi ölt testet ezekből?

– A legközelebbi megvalósulni látszó tervünk egy szeptemberi rendezvény lesz, amit a VOSZ történetében egyedülálló módon, a Tiszán inneni megyék bevonásával rendezünk meg. Ez egy kicsit a megye és a megyei elnökség felé fordítja a VOSZ figyelmét, ami remélem, csak előnyünkre fog válni. Szeretném megmutatni, hogy nem egy alvó szervezet a miénk, hanem egy aktív közösség. Ez a kétnapos konferencia kizárólag a vállalkozásokról fog szólni. Nagyon sok olyan témát szeretnénk érinteni, amely egy vállalkozás életében problémát jelent, legyen az egy kezdő vagy több évtizedes tapasztalattal rendelkező. Tudjuk és látjuk, hogy ennek a körnek mire van szüksége. Én 32 éves tapasztalattal a hátam mögött tisztában vagyok vele, hogy mi lehet a segítség. Olyan témák, előadók lépnek színre, akik a vállalkozásból élők valódi problémáira keresik a választ. Egyfajta edukációként is tekintünk erre a konferenciára. Meg vagyok győződve arról, hogy hazánkban azért olyan sok a tönkrement, bedőlt vállalkozás, mert sokszor a szakmájukhoz kiválóan értő szakemberek nem tudják, hogy az alapításhoz és sikeres működtetéshez egész más tudás és ismeretanyag szükséges. Fontos feladat, hogy segítséget nyújtsunk, tanácsokat adjunk a működésükhöz szükséges minden területen, és tudatosítsuk bennük, hogy a VOSZ értük dolgozik, az ő érdekeiket képviseli.

– Milyen feladatai vannak a megyei szervezeteknek?

– Egy közvetítő szervezet vagyunk a vállalkozó és a kormányzat között. Az alulról jövő kezdeményezéseket, javaslatokat egyfajta csatornaként juttatjuk el a döntéshozókhoz. Ennek alapfeltétele, hogy a kommunikáció kétoldalú legyen. Ha adunk javaslatokat, akkor szeretnénk, ha azokat meghallgatnák, hiszen ahogy gyakran hangoztatom, a gazdaság motorját a kis és középvállalkozások – a kkv-k– adják, akik gondjait, igényeit nem szabad félvárról venni. Nem szeretnék egy olyan országot, ahol a kkv szektor hangja nem hallatszik az égig. Sokan felteszik nekem a kérdést, hogy mi a legfontosabb egy vállalkozó számára. Válaszom erre az, hogy a hitelek, a pályázatok is nagyon fontosak, de a kiszámíthatóságot senki nem cserélné fel semmire. Arra, hogy tudjuk mi várható közép és hosszú távon. Enélkül vállalkozást sikeresen vezetni nem lehet. Ha van szakértelem, kreativitás, ambíció, minőségi szolgáltatás és ehhez párosul egy kiszámítható gazdasági légkör, adópolitika, valamint tisztességes piaci verseny, akkor a siker garantált.

– Mi a véleménye a családi vállalkozásokról?

– Ezt a területet különösen a szívügyemnek tekintem, hiszen ebben szocializálódtam, és nálunk is zajlik jelenleg a generációváltás. Nálunk ez, úgy gondolom zökkenőmentesen zajlik, de rá kellett jöjjek, hogy nem mindenütt megy ez ilyen könnyedséggel. Bizton állíthatom, hogy ennek is kulcsa az oktatás és tájékoztatás. A már említett őszi konferencián nagy hangsúlyt fogunk erre is fektetni.

– Van-e szükség a VOSZ megyei tagságának bővítésére?

– Természetesen igen. Azt a missziót, amit vállaltunk, csak akkor tudom teljesíteni, ha minél több vállalkozóhoz el tudjuk juttatni a megfelelő, szükséges információt, és ha egy masszív méretű szervezettel kommunikálhatok. Fontosnak tartom, hogy a vállalkozások tartsák egymással a kapcsolatot, időnként találkozzanak. Lehetőséget kell nekik adni arra, hogy elmondják problémáikat, vagy csak hasonló cipőben járó társaikkal kellemesen töltsenek el egy kis időt, mely akár fel is töltheti őket. Amit látok, hogy még városon belül sem ismerik egymást a vállalkozások és sokszor más megyékből, városokból rendelnek olyan terméket vagy szolgáltatást, amely esetleg a következő utcában is megtalálna. Célom az, hogy ismerjük meg egymást városon, megyén belül. Szeretnék olyan lehetőségeket biztosítani a tagságnak, ahol továbbképzéseken, kapcsolatépítésen és tapasztalatok átadásán túl a vállalkozásokat képviselők megismernék egymást, a másik termékeit, szolgáltatásait és sikeres kapcsolatokat építenének ki.

– Hol tartanak a megyei Prima Díj jelölésekkel, hol tartják a gálát?

– Az idei gálát november utolsó szombatján rendezzük meg, a helyszín még kérdéses. Tavaly elindítottunk egy új kezdeményezést, társadalmasítottuk a jelöléseket. Ez azt jelenti, hogy egy internetes felületen bárki leadhatja a javaslatát úgy, hogy bemutatja a jelölt életútját, eddigi eredményeit. Már tavaly is megdöbbentő volt, hogy milyen életutakat, pályákat és sikereket ismerhettünk meg megyén belül. Az ajánlások nélkül ezeket az embereket valószínűleg meg sem találtuk volna. Az bizonyos, hogy az idei gála is nívós lesz és méltó a hagyományaihoz, és továbbra is szűkebb hazánk legrangosabb eseménye lesz.