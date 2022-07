– Ebben az évben a második legnépszerűbb képzés a pénzügy és számvitel, illetve a harmadik a programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés. Az előbbire a jelentkezők 14,5, az utóbbira 11 százalékuk jár majd. Továbbra is kedvelt a kereskedelem és marketing alap- és felsőoktatási szakképzés, ám idén a hallgatók 9 százalékának beiratkozásával visszacsúszott a negyedik helyre. A meghirdetett agrártudományi képzésekre összesen 106, a gazdaságtudományi szakra 86, informatikai képzésre pedig 43 elsős nyert felvételt. A hallgatók többsége, 76 százaléka, idén is levelező munkarendben kezdi meg a tanulmányait. Angol nyelvű képzéseinkre közel 20 külföldi hallgató érkezik egyetemünkre Ázsia, Afrika, Amerika és Európa országaiból. Fontos tudni, hogy akik nem nyertek felvételt a normál eljárásban, vagy nem adták be a jelentkezésüket egy felsőoktatási intézménybe sem, azoknak hamarosan indul a pótfelvételi, amelynek részleteiről hamarosan tájékoztatást adunk – foglalta össze Nagy Réka.