Oroján Sándor az ülés alatt közösségi oldalán reagált a polgármester kijelentéseire.

– Az anya nő. Az apa férfi. Mirkóczki cirkuszol. A fejlesztési pénzek, a TOP Plusz 8,9 milliárdja pedig jönni fog Egernek. A polgármester viszont nem bírja lenyelni, hogy a tíz éves távlatú fejlesztési projektekben is sikerült a képviselők elsöprő többségének megállapodni, ezért hívta össze a mai rendkívüli ülést. Mirkóczki most azzal ijesztgeti a nagyérdeműt, hogy egy 200 milliós “prioritások közti átcsoportosítás” miatt bukni fogja a város az uniós pénzeket, sok-sok milliárdot. Lárifári, bár annyi forintom lenne, ahányszor a polgármester becsapta az egrieket. De mi a valódi baja az átcsoportosításokkal Mirkóczkinak? Az, hogy a topos pénzből mi felújítanánk a volt mezőgazdasági szakközépiskola épületét. Ő ugyanis nem a fejlesztésben gondolkodik, hanem, mint múlt héten bevallotta: elcserélné az épületet a laktanya egy részére. A közgyűlés felhatalmazása nélkül erről tárgyalgatott Budapesten, és a képviselők előtt ezt több, mint egy éven át titkolta is. Miután beleírtuk a fejlesztési tervbe, hogy az épületben fiataloknak alakítanánk ki fecskelakásokat, előjött a farbával. Mi azért nem támogatjuk, hogy az épülettel sefteljen a polgármester, mert az egy jó helyen lévő, jó adottságú épület, amire fejlesztési pénzt is tudunk szerezni. Butaság odaadni az épületet másnak, főleg a romhalmaz laktanya egy részéért – fogalmazott.

Hozzátette, a fejlesztési pénzek jönni fognak, nincsenek veszélyben és részletezte a fejlesztési elképzelésiket. Ezek egyfelől a gázfüggőség csökkentésére irányuló tervkészítést, a meglévő iparterületek fejlesztését, a Templom Galéria felújítását, a volt mezőgazdasági iskolában a fecskelakások kialakítását célozzák.

– Mi Eger fejlődését szolgáljuk, és nem asszisztálunk a Városháza dísztermében cirkuszi fellépésekhez – zárta szavait.