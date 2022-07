Az Állatokat Védjük Együtt Alapítvány, azaz az egri menhely tart tőle, hogy mit hoz a jövő, új állatot félve fogadnak, hiszen attól tartanak, a már meglévő lakóikra nem lesz jelentkező. Ha pedig nem lesz már hova tenni az állatokat, akkor nem tudnak segíteni a komoly ellátást igénylő bajbajutottakon.

– Ebben a hónapban eddig egy örökbefogadás volt sikeres, jelenleg a második van folyamatban. De közben a rossz körülmények között élő, balesetes vagy kóbor állatokról tömegesen érkeznek a bejelentések – mondta Társy Diána, az alapítvány vezetője. Kiemelte, a környéken ők az egyetlen menhellyel rendelkező állatvédő szervezet. Több száz kutyáról gondoskodnak. A potenciális gazdikat többféleképpen is igyekeznek megszólítani, július 24-én vasárnap például az Agria Parkban tartanak örökbefogadási napot, remélik, az eseményen többen is kedvet kapnak ahhoz, hogy mentvényeik közül válasszanak társat.

A kifejezetten pár napos, pár hetes kutya- és macskakölykök mentésével foglalkozó, országosan tevékenykedő Dius Cumizdája Kölyökmentő Alapítvány a napokban létszámstoppot hirdetett. Szakács-Schwabisch Diána, a vajtai alapítvány kurátora elmondta, nem csak a szervezetek, de az egyszerű civilek is kezdik feladni, hiszen hasonló feltételekkel adnak örökbe állatot, s a visszajelzések szerint az otthonaik megteltek. Ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan nem lesz, aki bajba jutott, sérült kutyát vagy macskát fogadjon, ebből ugyanis ők is jócskán kivették a részüket a munka és a család mellett. Összesen eddig közel félszáz szervezet vagy civil állatvédő jelezte nekik, hogy képtelen már több mentendő lényt fogadni anyagi forrás és hely hiányában, ugyanis idén a támogatások is csak alig-alig érkeznek. Köztük van a füzesabonyi menhely is.

– Tehetetlenek vagyunk, Nincs több hely. Az egyetlen megoldás az, hogy ha azok, akik kiskutyát vagy cicát szeretnének a házi szaporulatok helyett, a menhelyeket választják. A szigorú feltételek azonban sokakat elriasztanak, de ezeket nem azért szabjuk, mert nekünk így kellemes.

Az állatokat csak benti tartásra, vagy kifutóba adhatjuk, hiszen egyrészt időt pénzt és energiát fordítunk ezeknek a kicsiknek az ellátására, gyógykezelésére, oltására, így nem szeretnénk ha mérgezés, gázolás vagy baleset, esetleg támadás áldozatai lennének

Másrészt a hatályos jogszabályok szerint az állattartó köteles portán belül tartani a kedvencét, tehát aki hagyja közterületen kóborolni az állatot, annak nem adhatjuk. Ha ugyanis a kedvence balesetet okoz, akkor büntetőjogi felelőssége is van. Az ivartalanítási kötelezettség is bizonyára még mindig sokakat elriaszt, de nyilvánvalóan a saját munkánkat vennénk semmibe, ha ez nem lenne alapfeltétel – magyarázta az alapítvány vezetője. Megyénkben is számos állat életét megmentették már, hiszen ilyen apró jószágokat nem sokan tudnak ellátni. Kiemelte, az idén még nem fogadtak tőlük örökbe macskát, és a kutyákra is kevesebb a jelentkező. Mindeközben özönlenek a segítségkérések a magukra hagyott, rossz állapotú kölykökről, de a napokban mégis létszámstoppot kellett hirdetniük.

– Kérdés, hogy mi lesz így a kidobott állatokkal, a kóborokkal. Az állatelhagyás egyébként bűncselekmény. A napokban elhatároztuk, hogy minden a tudomásunkra jutott kidobott állattal kapcsolatban feljelentést teszünk. Kérjük, aki ilyet tapasztal, az a dobozt vagy a zacskót őrizze meg és ne fogja meg puszta kézzel. Ha lehetősége van, akkor hívjon rendőrt. A helyzet egyébként addig nem változik, amíg nem lesz kötelező legalább a kedvtelésből tartott nőstény macskákat vagy szuka kutyákat ivartalanítani, illetve addig, amíg a házi szaporulatok könnyedén új gazdára találnak, ahol majd tovább szaporodnak, a sokszor beteg állatok tovább gyarapítva a kóbor állományt – mutatott rá.

Mint ahogy arról már beszámoltunk, Egerben és környékén már több mint négyszáz kóbor és gazdás állatot ivartalanítottak önkéntesek Kövi Rita vezetésével, mégis találni még a városban kidobott kölyköket. Úgy tűnik, hogy akad olyan gazdi, aki az időnként elérhető kedvezményes ivartalanítási lehetőségek helyett inkább megszabadul a felesleges állatoktól.