– A mosdóhelyiségünk elavult, nagyon örülnénk a korszerűsítésnek, a költségvetésből sajnos nem tudjuk megoldani – tudatta. – Amikor a gyerekeknek elmondtuk a lehetőséget, azonnal munkához láttak. Szívvel-lélekkel dolgoztak, szárnyalt a fantáziájuk, jobbnál jobb ötleteket valósítottak meg. Előkerült az újrahasznosítás témája is, ami által megálmodták a kupakhalacskákat, és a homokozóból is került homok az alkotásra. Mikor elkészült, büszkén mutatták, milyen lenne a mosdó és már bele is képzelték magukat a mesés vízi világba. Mi, felnőttek e sikerélménynek is örültünk. A tizenegy legtöbb voksot gyűjtő intézmény közül a zsűri választja ki a győztest, tíz udvari házikót kap ajándékba. A pottomfurdo.hu oldalon lehet szavazni, itt láthatók a novaji óvodások rajzai is.