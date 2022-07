Ady utcai parkolóról írt olvasónk. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a napokban nem tudott az ingyenes parkolóba beállni, azt ugyanis részben jelenleg az érsekkerti boros rendezvény miatt bérli a szervező, ő pedig bérbe adta elektromos kisautós vállalkozónak. Szerinte ez nem túl jó megoldás, ugyanis ott teszik le az autójukat sokan, akik a városba járnak dolgozni más településekről. Olvasónk kitért arra is, hogy a parkolónak buszparkoló része is van, ahol megállnak a turistabuszok, ám az érkező vendégek leszállás után a fal melletti részt rendszeresen illemhelyként használják. Egyébként arról korábban már beszámoltunk, a parkoló körül más gondok is akadnak, ugyanis az autósok sokszor a turistabuszok helyeit foglalják el.