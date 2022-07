A kiszáradt Tarna ügyében hétfőn Mirkóczki Ádám, egri polgármester is állast foglalt. Közleményében azt írja, kezdeményezte az aldebrői Tóth és Tóth Szőlőbirtok és Borpince, valamint annak minden termékének kitiltását Eger összes rendezvényéről. A közleményhez saját fotókat is mellékelt az egri polgármester, melyeket nemrég készített Tófaluban a Tarna-hídról, ahol megállapította, hogy a folyó nincs ott. Mirkóczki Ádám úgy fogalmazott, ez azért van, mert egy aljas, gátlástalan vállalkozás úgy döntött, hogy az élővilágunknál, a környezetünknél és a jövő nemzedékeinél is fontosabb számukra a cég és a profit, s úgy úgy gondolták, hogy mivel aszály van, ők nyugodtan kiszivattyúzhatják a Tarnát. A környezetvédővé avanzsált polgármester megjegyzi, hogy nehéz most megmondani, mikorra áll helyre és milyen károkat szenved a Tarna. Ezért kezdeményezi a közgyűlés előtt, hogy az aldebrői Tóth és Tóth borászat és minden termékük Eger összes rendezvényéről való kitiltását. Ezen felül bojkottra is felszólított a polgármester a borászat miden terméke ellen.

Portálunk megkereste a Tóth és Tóth Szőlőbirtok és Borpince borászati üzletágvezetőjét Tóth Tamást, aki ugyan az egri polgármester nyilatkozatát és bojkott ötletét még nem ismerte, azt azonban leszögezte, hogy gy jól szervezett lejáratóakció áldozatának tekinti a cégüket. Álláspontja szerint nem követtek el semmilyen törvénytelenséget, a környezetvédelmi, vízügyi és egyéb társhatóságok szemléinek jegyzőkönyve alapján nem követtek szabálytalanságot.

– A cégünk ellen sem büntető, sem egyéb más eljárás nem folyik és senki nem kezdeményezett – mondta el Tóth Tamás, aki megerősítette, hogy a megkezdett vizsgálatok még nem zárultak le, de a mostani információk alapján nem merült fel semmi olyan körülmény, mely alapján elmarasztalhatóak volnának.

Hozzátette, olyan mennyiségű mérhetetlen gyalázkodás zúdult a cégünkre és mindenkire, aki ott dolgozik, ami józan ésszel felfoghatatlan.

– Ma már ott tartunk, hogy halálos fenyegetéseket kaptunk, családtagok meggyilkolását helyezték kilátásba – emelte ki a az üzletágvezető. Hozzáfűzte, őket úgy ítélte el a népharag, hogy semmilyen eljárás nem volt még az ügyben, s hogy ha egy gyilkost is megillet az ártatlanság vélelme, úgy a mi esetünkben is ez járna nekünk. Mindenképpen szeretnénk megvárni a hatóságok vizsgálatának végét – mondta el Tóth Tamás.

A szakember szerint a most kialakult helyzetben az országos aszályt próbálják a nyakukba varrni. Kiemelte, nem öntöztek a Tarnából, a múlt szerdán is néhány órán keresztül vettek csak vizet a folyóból.

– Nem zártuk el teljesen a folyót, csupán megemeltük egy helyen a vízszintet a szivattyúzás miatt és hagytunk egy rést a víz szabad átfolyásának, tehát nem igaz az, hogy nem volt tovább folyása a víznek. Ez egyébként azokon a felvételeken is látszik, melyek a magukat civilnek nevező emberek készítettek – jelentette ki az üzletágvezető. Aláhúzta, múlt szerdán kezdték el az öntözést és pár órával később jelentek meg a civilek, akik a jelek szerint nagyon is tudták, hogy mikor és hová kell megérkezni. Szerencsére jól dokumentáltak mindent – zárta megjegyzését Tóth Tamás.

A cég jelenleg tizenkilenc főnek ad munkát, a kérdéses, Tarnából öntözött terület egy mindössze négy hektáros telekrész. Azóta a nagyságrendekkel drágább módon, tartálykocsi segítségével látják el öntözővízzel a növényeket.

Korábban már portálunkon is írtunk arról, hogy Kápolnánál már nincs víz a Tarna-patak, ennek pedig a hírek szerint az lehet az oka, hogy valaki fentebb, locsolás céljából vételezi a vizet. Mint írtuk, Aldebrőnél egy homokzsákból emelt gáttal duzzasztották fel a vizet.