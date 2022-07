– A noszvajiakon kívül alig alig tudják, milyen állapotok uralkodtak itt, jócskán indokolt volt a közlekedési infrastruktúra megújulása. A kormányzat határozott vidékfejlesztési stratégiáján keresztül nyílt lehetőség minderre – mondta dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában és a Magyar Falu Program keretében megújult az Eger-Bogács összekötő út 1,5 kilométeres szakaszának átadóján.

–Az út 209 millió forintból vált korszerűvé – tette hozzá. – Nem csupán a helyiek, hanem a turisták, az átutazók érdeke is. Eger agglomerációjában nő a lélekszám, tehát megyeszékhely és térsége fejlesztéséről együtt kell gondolkodni, bizakodom, hogy e tekintetben változás lesz. Ebben az egyetemnek is kulcsszerepe lehet, mint szakmai háttér. A Magyar közúttal és a polgármesterekkel összehangoltuk a felújítási elképzeléseket. Bízom benne, hogy a közeljövőben a többi Eger környéki rossz állapotú út is megújul. Itt nem volt nehéz építeni, minden település elé példaként állítom a noszvaji vezetés gondolkodását.