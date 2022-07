– Hogyan látja hazánk helyzetét?

– A nagymamám mindig azt mondta, minden jó addig, míg nincs háború. Ettől egyszerűbben örökérvényű igazságot megfogalmazni nem nagyon lehet. Nehéz, bonyolult és összetett helyzetben van az ország, de nemcsak hazánk, hanem egész Európa szorult helyzetbe került a szomszédos országban dúló háború következtében kialakult infláció miatt. Alapvetően optimista vagyok, ugyanakkor realista is. Én most azt látom, hogy nehéz időszakra kell készülni, egyrészt emiatt, másrészt pedig azért, mert Brüsszel elhibázott döntéseket hoz. Szankciókat vezet be, ezek pedig nem segítenek senkinek sem, csupán elmélyítik a háború okozta károkat. Ebben a helyzetben azt hiszem mindenki összeteheti a kezét, hogy Orbán Viktor áll a kormányrúdnál, hiszen a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal válságkezelésének árát az állampolgárok fizették meg, az is lehet, hogy már egyáltalán nem lenne rezsicsökkentés, s talán már háborúba sodorták volna az országot.

– Hogyan igyekszik mérsékelni ezt a kormány?

– A régióban egyébként Magyarországon a legkisebb az infláció, s természetesen olyan döntéseket igyekszünk hozni, amelyek védik a családokat, a magyarokat, például ilyen a benzinár stop. Másrészt Európában egyedülálló módon bevezettük az extraprofit adót, amely két évig a nagy kereskedelmi láncokat, a bankokat, a telekommunikációs cégeket és légitársaságokat is érinti. A benzinár stopnak köszönhetően itt 480 forint egy liter üzemanyag, miközben máshol már 900 forintnál jár. Ez egy ötven literes tankolásnál 12 ezer forintot jelent a családoknak. Most a KATA adónemmel kapcsolatban is döntés született, amely tíz éve velünk van. A jogalkotói szándék – amelyet akkor a baloldal nem támogatott – az volt, hogy kedvezményes adófajta jöjjön létre a lakossági szolgáltatóknak. Ez alatt a tíz év alatt azonban, elsősorban a munkáltató nyomására sok foglalkoztatott lett katás vállalkozó. Ez talán belefért békeidőben, de egy háborús helyzetben nem. Az vegye igénybe, akinek annak idején létrejött, nekik egyébként kedvezően is módosultak a lehetőségeik, hiszen 18 millió forint bevételig igénybe tudják venni. Azoknak pedig, akik már nem tudják igénybe venni mert nem lakossági szolgáltatót, az átalány adót javasoljuk, hiszen ez jelentős kedvezményeket nyújt. Erre nem csak a háborús helyzet miatt volt szükség, hanem a nyugdíjak miatt is, hiszen nem járultak hozzá a jövő nyugdíjának kifizetéséhez azok, akik úgy lettek vállalkozók, hogy a munkáltató kényszerítette ebbe a helyzetbe őket. A nyugdíjak mellett megvédjük a rezsicsökkentést is, amely 2013-óta Európában egyedülálló módon segíti a magyarokat. Az átlagfogyasztásig mindenkit megillet a teljes csökkentés, ami a lakosság háromnegyed részét jelenti. Ez az áram és gázfogyasztást egybe számolva 22 ezer forintos költséget jelent, míg piaci áron mindez több mint 200 ezer forint lenne jelenleg.

– A kormány szerint mi lehet a helyzet megoldása?

– Az Orbán Viktor vezette polgári kormány egyértelműen a családok pártján áll. Ebben a nehéz helyzetben olyan egyedülálló döntéseket igyekszünk hozni, ami segíti az embereket. a legfontosabb, hogy megőrizzük az ország békéjét és biztonságát. Ugyanakkor a háborús infláció legbiztosabb orvossága, a végleges megoldás csak az azonnali fegyverszünet, majd béketárgyalások és a béke megkötése lehet. Sajnos azonban, ha az Európai bizottság vagy a parlament híradásait nézzük, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag egyedül Orbán Viktor miniszterelnök az, aki a békéről beszél. Mindenki más szankcióban gondolkodik, pedig azt hiszem már ők is látják, amit hangsúlyozunk, ezek sehova nem vezetnek, csak mélyítik a sebeket. A béke az egyetlen megoldás.