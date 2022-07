Érkezik a segítség a hatvani tűzkárosult családhoz, nem csak a városi önkormányzat, hanem a helyi roma nemzetiségéi önkormányzat is felajánlotta hozzájárulását. Közleményében Baranyi Béla, a szervezet elnöke kiemelte, rendkívüli ülést tartottak és a Hatvanban a Batthyány úton leégett ház lakói számára ötvenezer forintos gyorssegélyt folyósítanak tartós élelmiszer formájában. Mint írják, a továbbiakban is segíteni fogják a családot. Korábban a heol.hu is megírta, hogy kigyulladt egy százötven négyzetméteres, földszintes lakóház és a hozzá épített lakhelyek a keddre virradó éjszaka Hatvanban, a Batthyány úton.