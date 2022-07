A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal javaslatára a miniszterelnök határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozhat az illetékességi területén tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző jegyzőnek, ha az a cím adományozását megelőző tíz évben folyamatosan jegyzői tisztséget tölt be, és a legmagasabb fokozatú minősítést kapja. Dr. Balázs László 2011 óta jegyző Vámosgyörkön, 2013-tól a település és Visznek kiszolgálását ellátó Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, s ezt a teendőt 2020 elejétől Nagyfügeden is ellátja.

– Azt gondolom, ez a jegyzői szakma csúcsa – vélekedett dr. Balázs László. – Nálunk nem úgy van, mint az orvosoknál, akik húsz év után automatikusan megkapják a címzetes főorvosi címet. A jegyzők között két-három titulust osztanak ki évente. Idén négyen kaptuk, rajtam kívül Mosonmagyaróvár, Szolnok és Sárvár jegyzőjét ismerték el. A cím elérése többlépcsős, a jegyzői kamara támogatásával a megyei kormányhivatal terjeszti elő a javaslatot a belügyminiszeternek, majd ő továbbítja a miniszterelnöknek. A sikerhez a szakmai munka, a támogatottság mellett társadalmi aktivitás is kell. Úgy gondolom, hogy azt a tizenegy évi munkát is értékelték, amit titkárként és a felügyelő bizottság elnökeként végzek a Vámos Települések Szövetségében.

A jegyző szerint a kiváló szakmai munkájának alapja, hogy jól működő hivatal segíti. Márai Sándor írót idézve hozzátette: A jó hivatal az, amely nem zavarja túlságosan az életet.

Az igazgatási ügyintézőim annak idején egész más szakterületről jöttek hozzánk dolgozni, de mára remek hivatalnokokká váltak.

Ők is kellettek a címhez, csak a maga érdeméért nem kapja meg azt senki. Döntő jelentőségű az is, hogy Gedei Zoltán vámosgyörki és Fodor János viszneki polgármesterrel ugyanazt az elvet valljuk, amit Márai megfogalmazott, kiszolgálni szeretnénk a lakosságot – emelte ki dr. Balázs László.

A címzetes főjegyző a szakmával kapcsolatban visszaemlékezett arra, hogy amikor 1999-ben pályakezdő volt, a jegyzői státusz nagyon erős, szinte bebetonozott pozíció volt.

– Ez jó is volt, meg nem is – tűnődött el dr. Balázs László. – A rendszerváltozás után jártunk pár évvel, garanciák kellettek a jogszerűség biztosítására, a jogalkotók tudatosan nagyon erős hatásköröket adtak a jegyzőknek. Idővel ezek a pozíciók gyengültek. Korábban a jegyző munkáltatója a képviselő-testület volt, ma a polgármester. Ebben az a ráció, hogy bizalmi kapcsolatot feltételez. Annak ugyanis semmi értelme, amikor két világ, két filozófia ütközik a hivatalban, ennek a hivatali működés látja a kárát, klikkesedés indul meg. A járások 2013-as újraszervezése sok hatáskört vett el a településektől, de én azt látom, hogy a jegyzőt, illetve a helyi közigazgatást végső soron nem lehet megkerülni. Ha egy helységben élőknek bármi problémájuk akad, mindig a helyi hivatalhoz fordulnak.

Dr. Balázs László Vámosgyörk és Visznek mellett két esztendeje Nagyfügeden is ellátja a jegyzői feladatokat. Mint mondta, a három település szolgálata úgy oldható meg sikerrel, hogy mindegyik hivatalban remek kollégák dolgoznak, akik jól tudják a dolgukat. Visznekre egy héten kétszer utazik el, Nagyfügeden pedig aljegyző, valamint Juhász Jánosné polgármester is segíti.

Dr. Balázs László arról is beszélt, hogy a közeljövő legnagyobb aktuális feladata a népszámlálás lesz. Mint mondta, ennek lebonyolítási rendszere is azt igazolja, hogy a helyi közigazgatást nem lehet megkerülni. A végrehajtásért a jegyzők a felelősek, ha nem vonnák be őket, abból csak probléma lenne. A szakember rámutatott arra, hogy a választásokat is tisztességesen lebonyolították nemzetközi megfigyelők jelenlétében, ami egyébként az egész magyar közigazgatást dicséri. Az egyre inkább elszálló energiaárak komoly aggodalmat keltenek a jegyzőben, mert a hivatal gazdálkodása mind nehezebbé válik. Véleménye szerint még nem látni, mekkora véráldozatokkal lehet kezelni az egyre erősödő világgazdasági krízist, és ez a jövő terveit teljesen bizonytalanná teszi.