– Óriásit blöffölt az egri polgármester azzal, hogy közzétette a javaslatát, miszerint a Tóth és Tóth borászat termékeit tiltsuk ki a városból. Nyilvánvalóan ez egy jogi nonszensz, hiszen ehhez sem egy polgármesternek, sem egy közgyűlésnek semmi joga nincs. Ami ennek a pancser beavatkozásnak a várható kétes eredményét jelenti, az az, hogy az érintett bűnösségétől függetlenül mindenki azt jegyzi meg: vízlopási ügybe keveredett egy “egri pincészet” – mondta el Oroján Sándor. Ez összességében az egri borágazatnak árt – folytatta –, ahogyan láttuk korábban egy ismert egri borászatnál. Nem pusztán az érintett borászatnak árt egy ilyen jellegű nyilatkozat, hiszen idővel nem az marad meg az embereknek, hogy pontosan melyik, hanem hogy egri. Hangsúlyozom: nem egri vízfolyásról és nem egri problémáról beszélünk. A bajt Egerbe importálni egyáltalán nem jó – húzta alá Oroján Sándor.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A politikus hozzátette, nem akar senkit se védeni, ő magam nem is ismerem a Tóth és Tóth pincészetet, senkit, aki ott dolgozik vagy tulajdonos. Egyetért azzal a véleménnyel, hogy ha ott valaki bűncselekményt, vagy hibát követett el, kapja meg érte azt a büntetést, ami jár. Az viszont nem normális dolog, hogy bármiféle vizsgálat nélkül az egri polgármester valakit meghurcol.

– Mirkóczki Ádámnak lehet, hogy pillanatnyi népszerűséget hoz a kommunikáció, hiszen a radikális környezetvédők ünnepelni fogják, de Eger veszít. Ráadásul az is hazugság a polgármestertől, hogy a Tarna kiszáradását vízkivétel okozta, hiszen pár órányi szivattyúzásnak, sem pár vízszintemelésre szánt homokzsáknak nincs ilyen hatása. Kétségtelen, hogy rátett egy lapáttal mindenki, aki vizet vett ki akár engedéllyel is, de vegyük észre: a környező folyók mind kiapadtak, a kutak kiszáradtak. Az aszály okoz ökológiai katasztrófát, nem pár órányi szivattyúzás, és ezt környezetmérnökként szakvéleményként is elfogadhatják részemről – emelte ki Oroján Sándor.

Mint a frakcióvezető kifejtette, a Fidesz frakció kíváncsian várja, hogy egyáltalán lesz-e olyan előterjesztés, ami a Tóth és Tóth borászattal foglalkozik. A polgármester vagy a közgyűlés ugyanis nem tilthat ki egy borászatot rendezvényekről, és nem szedetheti le egy cég termékeit az egri polcokról, Oroján Sándor szerint ezt három év gyakorlattal Mirkóczki Ádám is tudhatná.

– Olcsó blöff volt ez, semmi több – fogalmazott az egri Fidesz-frakcióvezető.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az üggyel kapcsolatban korábban a Demokratikus Koalíció egri szervezete is tett közzé nyilatkozatot, ami aztán eltűnt közösségi média felületükről, ahol később azt írták, oldalukat hekkertámadás érte, melynek során több posztot is töröltek ismeretlenek, s jelenleg ezek visszaállításán dolgoznak.

Szerkesztőségünk kereste a DK egri szervezetét a Tarnával kapcsolatos véleményük kifejtésére, amint választ kapunk tőlük, úgy olvasóink elé tárjuk majd álláspontjukat.