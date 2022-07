– Az elmúlt fél évben számos előrelépést ert el a Fidesz-frakció. Januárban a térfigyelő kamerákra szánt költségvetési összegét emeltük meg. Februárban új bizottsági struktúrát állítottunk fel, a veszteségesen működő önkormányzati cégek vezetői is változtak. Módosítottuk a vagyonrendeletet is, hogy nyílt licites eljárással értékesítsen ingatlant az önkormányzat. Megakadályoztuk a Deák Ferenc úti óvoda eladását – mondta a frakció mai sajtótájékoztatóján Orosz Lászlóné képviselő. Hozzátette, hogy a választási győzelmét követően már meg is kezdte a munkát a Hajdúhegy képviseletében.

Kiemelte, márciusban a volán menetrendet változtatott, ahogy a legutóbbi ülésen is. A hajdúhegyi lakosok nagy felháborodását váltotta ez ki. Az új, 17-es járat egy átgondolatlan döntés, igyekszem változtatni ezen. A Katona téri parkolóház ügyében is előrelépést szorgalmaztunk, hiszen azt szerződés nélkül üzemeltetik két éve, az Evat így enélkül fizet bérleti díjat.