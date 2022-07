A gyöngyösi önkormányzat idén egyebek között a városba vezető utakon található üdvözlőtáblákat szeretné megújítani, korszerűsíteni, tájékoztatta portálunkat Csárdás László, a polgármesteri kabinet külügyi referense, aki a pályázókkal történő kommunikációt végzi. Mint mondta, a köszöntő feliratokkal a város igyekszik lépést tartani a nemzeti és nemzetközi megújulási folyamatokkal.

– A pályázóknak a Gyöngyös bevezető útjain elhelyezendő új üdvözlő táblák, alkotások grafikai tervét kell elkészíteni – részletezte Csárdás László. – A pályázat kétfordulós, egy pályázó legfeljebb három pályázatot adhat be. Az első fordulóban a résztvevőknek vázlatterveket kell benyújtaniuk, azokból a szakmai zsűri három elgondolást választ ki. Az alkotással kapcsolatos elvárások és bírálati szempontok közül a legfontosabbak az egyediség, Gyöngyös vagy a Mátra különleges értékeinek kifejezése, továbbá, hogy a tervezett alkotás maradandó, azaz időtálló, könnyen karbantartható anyagból kivitelezhető legyen. Lényeges, hogy az alkotásnak könnyen olvasható feliratot kell tartalmaznia, s emellett szövegjavaslatot is várunk a pályázóktól, amelyben a Mátra szónak szerepelnie kell. A kiválasztott vázlatterveket a pályázóknak a második fordulóra kell véglegesíteniük. A tender kiírója lehetőséget biztosít arra, hogy a nyertes pályázó, megfelelő feltételek esetén, az üdvözlő alkotások kivitelezésében is közreműködhessen.

Csárdás László hozzátette, hogy az első fordulós vázlatterv benyújtási határideje augusztus 7., az elbírálás határideje augusztus 21. A második fordulós, végleges tervet szeptember 12-ig kell a polgármesteri hivatalnak benyújtani. A pályázóknak nem kell nevezési díjat fizetni, a győztest 500 ezer forinttal jutalmazza az önkormányzat.