Az országos tisztifőorvos, az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve július 20-tól július 23-án éjfélig az ország egész területére harmadfokú hőségriasztást adott ki. Ezt a fokozatot akkor rendelik el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy akár meghaladja a 27 Celsius-fokot.

Leskó Diána, az Országos Mentőszolgálat Észak-Magyarországi Régiójának kommunikációs munkatársa kiemelte, hogy az extrém hőség az egészséges szervezetet is megviseli.

– Sok rosszullétet okoz, ha nem iszunk kellő mennyiségű folyadékot. Izzadás közben különböző ionokat, sókat veszít a szervezet, ezeket is pótolni kell – magyarázta Leskó Diána. – A legpraktikusabban ezt ásványvíz kortyolgatásával tehetjük meg, de lehet egy kis gyümölcslevet belekeverni. Jó megoldás a lédús gyümölcs, dinnye, őszibarack vagy leves fogyasztása. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy tartózkodjunk a szeszes italok fogyasztásától, mert azok is vízhajtó hatásúak, de ez vonatkozik a kávéra, az energiaitalokra is.

A szakember hozzátette: ha autóval közlekedünk, mindig legyen a kocsiban elegendő ásványvíz! A hőségben a sofőrök, főleg a hosszabb utakon, gyakrabban álljanak meg felfrissülni, megmosakodni. Az autó klímaberendezése hasznos, a hűvösebb levegő segíti a koncentrációt, ám hosszú távon a klíma használata bágyadtságot okoz. Amennyiben van rá lehetőség, ilyen körülmények között is meg kell állni időnként pihenni, kiszállni az autóból és mozogni.

– A munkájukat motorral, kerékpárral végzők, például az ételfutárok, postások, az időseknek ételt hordó szociális munkások, a családsegítő szolgálatok dolgozói, amennyire engedi a munkatempójuk, s van a közelükben légkondicionált helyiség, többször pihenjenek meg ott – folytatta Leskó Diána. – A krónikus betegek, vese- vagy szívelégtelenségben, légzőszervi betegségben szenvedők kerüljék a fizikai megterhelést. Ha tehetik, maradjanak otthon, sötétítsenek be, ha van, kapcsolják be a légkondicionálást. Ha mégis útnak kell indulniuk, például ügyintézés okán, térjenek be többször klímás helyiségbe pihenni. Legyenek náluk a gyógyszereik is. Várandós anyák semmiképpen induljanak útnak egyedül , ha van rá mód, vigye el autóval valaki őket.

Azt is megemlítette, a fiataloknál most a fesztiválok ideje van. Az alkoholfogyasztásra fokozottan figyeljenek. Alkohol mellett, ha kevés más folyadék jut a szervezetükbe, az hamar rosszulléthez, kiszáradáshoz vezethet. Sok rosszullétet okoz a nem megfelelő öltözködés, főleg az időseknél, ők szeretnek rétegesen öltözni, sokszor túl sok ruha van rajtuk. Nagyon fontos, hogy szellős öltözék legyen rajtunk, világos színű fejfedőt, sapkát, könnyű kalapot mindenki viseljen a tűző napon. A sapkát be is lehet vizezni. Lehet már UV-szűrővel ellátott sapkát is kapni. Aki sokat tartózkodik a napon, és fejfájást, hányingert érez, mindenképpen húzódjon árnyékba, és igyon sok folyadékot, mert kifejezetten nagy most a napszúrás veszélye. Rövid idő is elég ebben a hőségben hozzá.

– A kisgyereket lehetőleg árnyékos játszótérre vigyék a szülők. Figyeljünk egymásra az utcán, ha valaki rosszul lenne, segítsünk, adjunk vizet neki, kísérjük árnyékba! Ez alapvető emberi magatartás. A turistáknak azt tanácsolom, hogy aki nincs hozzászokva a napi több kilométer gyalogláshoz, az ne most akarjon megnézni egy egész várost. A reggeli, illetve a késő délutáni órákat használják ki erre, gyakran pihenjenek meg árnyékban, légkondicionált helyiségben hűsölni. Érdemes felkeresni a párakapukat. Kánikulában zsúfoltak a strandok és a vízpartok, megnő a halálos vízibalesetek száma. Csak kijelölt helyen fürödjünk, ahol, ha bármi történik, legyen segítség. Sok vízbefulladás történt már amiatt, hogy az áldozat elhagyatott helyen fürdött, és senki sem vette észre, hogy bajba került – foglalta össze Leskó Diána.

Gyöngyösön a város húsz pontján üzemelnek ivó- és díszkutak, tájékoztatott Pifkó Tamás, a polgármesteri kabinet kommunikációs vezetője.

– Emellett, az önkormányzat hat éve tűzcsapokra szerelhető ivócsapokat vásárolt, ilyen vízvételi lehetőség található Mátrafüreden az Akadémia úton, illetve Gyöngyösön a kisvasútnál, a Szövetkezet utcában, a Kócsag utcában a kollégiummal szemben és a Hanisz tér északi végében, a zebra mellett a parknál. A Fő téren párakapu alatt áthaladva hűsíthetik magukat az arra járók. A hőségriasztás ideje alatt a városi strand is egy órával később, 20 órakor zár be – összegezte Pifkó Tamás.

Forrás: Heves Megyei Hírlap

A Technológiai és Ipari Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztályának munkavédelmi előírásai és egészségvédelmi tanácsai szabályozzák a hőségben történő munkavégzést. Ezek értelmében a munkáltatónak a munkavállalók igénye szerinti mennyiségben, a folyadékveszteség pótlására védőitalt, megfelelő hőmérsékletű, 14-16 Celsius-fokos ivóvizet kell biztosítani a higiénés követelmények betartásával. Munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy rendszeresen legyen pihenőidő, azt lehetőleg a környezethez képest hűvösebb töltsék el a dolgozók úgy, hogy le is ülhessenek. A szabadban végzett fizikai munka, például fakitermelés, építőipari kivitelezési tevékenység, útépítés, szemétszállítás, állattartó telepeken végzett munka során a munkát úgy kell megszervezni, hogy a dolgozók felváltva, rövid ideig tartózkodjanak a tűző napon, illetve a hőség és a napsugárzás szempontjából kritikusnak tekinthető napszakban, 11 és 15 óra között, lehetőség szerint hűvösebb, árnyékos munkaterületen folyjon a munka sátorlap, ponyva alkalmazásával A hőkimerülés, hőguta megelőzését egyéb eljárásokkal is javasolt kiegészíteni, például a tarkót takaró, árnyékoló fejvédő vagy széles karimájú, jól szellőző kalap használatával, hideg vizes arc- és kézmosással.

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság tájékoztatta portálunkat, hogy az egri buszpályaudvaron is osztanak palackozott vizet.