A beruházásért felelős Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerkesztőségünk kérdésére legutóbb azt közölte, hogy a 21. számú főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak fejlesztésén belül, ezek második, záróüteme az a projekt, amelynek egyik helyszínén folyik a munka Hatvannál. Az M3-as autópálya és a 21-es főút kereszteződésének jelzőlámpás csomóponttá átépítésén túl az utóbbin több részen, Hatvan és Salgótarján között a legrégebben épült szakaszokon burkolatcserét hajtanak végre és kiépítik a 21-es főút egységes forgalomtechnikai jelzésrendszerét is.

A munkálatok során a kivitelező a korábbi építési szakaszok útburkolati elemeit, illetve a kihelyezett forgalomtechnikai táblákat egységesítik. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezőnek az előírásoknak és a szabványoknak megfelelő méretű és minőségű útburkolati elemeket kell beépítenie és ennek megfelelő közúti jelzőtáblákat kell készítenie, illetve felszerelnie az útmenti oszlopokra.

A hivatalos közlésből megtudható, hogy a projekt során elvégzi a NIF Zrt. a 21-es főút korábban elkészült szakaszainak korszerűsítését. Ennek keretében már jelenleg is tartanak a burkolatfelújítási munkálatok, amelyek Heves megyében Lőrinci, Apc, Nógrád megyében Szurdokpüspöki, Pásztó, Mátraszőlős és Mátraverebély településeknél található részeket érintenek, illetve érintettek. Vannak ugyanis már olyan szakaszok, ahol elvégezték a burkolatcserét. Így volt Lőrincinél, ahol májusban dolgoztak a szakemberek, s több napon át a kivitelező a városon keresztül vezette a főúton átrobogó forgalmat, ami ellen akkor sok helyi lakos, s Vig Zoltán polgármester is szót emelt.

A NIF Zrt. korábban tudatta, hogy az M3-as sztráda és a 21-es főút találkozásánál a jelzőlámpás csomópont tartószerkezeteinek telepítése július 1-jén éjszaka kezdődött el és az állami vállalat közlése szerint várhatóan a munkák augusztus 30-án befejeződnek Hatvan határában. A teljes 21-es főutat érintő projekt befejezési határidejét 2023 júliusára tervezték. A NIF Zrt. közölte azt is, hogy a teljes kivitelezés szerződéses összege nettó egymilliárd 388 millió forint.

Korábban felmerült, hogy jelzőlámpás forgalomirányítás helyett sokkal praktikusabb megoldást jelentett volna körforgalmak építése Hatvan határában az autópálya és a főút csomópontjában. A NIF Zrt. azonban erre akkor azt válaszolta, hogy a jelenlegi csomópontok átépítése körforgalmasra a jelzőlámpákkal szemben nagyságrendekkel drágább, a kivitelezési munka hosszabb ideig tartó, valamint a munkálatok közben a forgalomkorlátozás jelentősebb lett volna.