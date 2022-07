Olvasónk és több képviselő is arról érdeklődött, hogy naponta hányszor locsolják a szilárd burkolatokat, így Juhász Gézát, a Városgondozás Eger Kft. vezetőjét kérdeztük arról, mennyiszer jutnak el a locsolókocsik egy-egy területre.

– Ha egyszerűen akarok válaszolni, azt mondom, átlagosan naponta kétszer, de ez ettől kicsit bonyolultabb. A növényzet életben tartása az elsődleges feladat, a virágok locsolása már hajnalban kezdődik. Ezt követően indul útjára a két járművünk, amint van szabad kapacitás, egyenként közel nyolcezer liter vízzel. Van, hogy háromszor, négyszer is fordulnak, így huszonöt és harminc ezer liter vízzel képesek naponta hűteni és pormentesíteni a köztereket. Egyébként kevesen tudják, hogy hajnalban kezdődik a munka, érkezett már észrevétel, hogy soha nem látják a polgárok az öntözést, nos ezért. Habár mindent megteszünk, ami tőlünk telik, a gyilkos hőség miatt több növény is kipusztult, ezen a héten már elkezdődött ezek pótlása is – részletezte Juhász Géza, aki korábban arról is beszámolt, hogy az önkormányzati géppark bővítésben két új locsolókocsi is tervben van.