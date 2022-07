Vízhiány 1 órája

Rekordalacsony már a Tisza-tó vízszintje, és még tovább csökkenhet

A hétvégi front nem hozott annyi esőt, ami enyhítette volna a szárazságot. Továbbra is az ivóvíz biztosítása élvez elsőbbséget, de sorra készülnek el az ütemezett öntözési menetrendek is a mezőgazdasági felhasználók bevonásával. Aki nem tartja be, szankciókra számíthat.

Molnár Helga Molnár Helga

Alacsony a Tisza vízállása, a kiskörei igazgatóságnál figyelnek arra, hogy az ivóvízellátása biztosított legyen Szolnokon és környékén Forrás: MTI

Alacsony a Tisza vízállása, a kiskörei igazgatóságnál figyelnek arra, hogy az ivóvízellátása biztosított legyen Szolnokon és környékén Forrás: MTI

A hétvégén átvonult hidegfronttal érkezett némi csapadék, de nem esett számottevő mennyiségben. – A rendkívüli aszályhelyzetben Szolnok ivóvíz-biztosítása a prioritás. Annak érdekében, hogy a Tisza-tó vízkészletének jelentős csökkenése ellenére Szolnok vízellátáshoz a vízmű munkatársai a megfelelő mennyiséget garantálni tudják, biztonsági tartalékként ideiglenes szivattyús úszóművet telepítettek a tiszai felszíni ivóvízkivételhez. Ennek segítségével tudnak rápótolni, a város és a környező települések megközelítően 91 ezer lakosának ivóvízellátása még abban az esetben is folyamatosan biztosított, ha a Tisza szintje a kritikus alá csökkenne – mondta Fejes Lőrinc, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmérnöke.

Mint mondta, nekik hetven kilométerről kell ezt a mesterséges vízszintet biztosítani, a vízlépcsőnél jelenleg 55 köbmétert engednek át az egyik turbinán. Az előrejelzések alapján a Tisza folyón legkisebb vízszint körüli, vagy azt meghaladó vízállástartomány tartós kialakulása várható, mely jelentősen befolyásolja a Tisza-tó vízszintjét, amely már 40–45 centiméterre csökkent szerdáig, ez a szám azóta 46–50-re változott. Kisköre és Szolnok között rekordalacsony vízszint született. – A kiskörei vízlépcső üzemeltetésénél fokozottan ügyelni kell a vízkészletekkel gazdálkodásra. Ezt azt jelenti, hogy egyidejűleg több dologra kell odafigyelnünk. Elsődleges Szolnok ivóvízellátása, de emellett a megnövekedett mezőgazdasági vízigények kielégítése érdekében az igazgatóság egyeztet a gazdákkal. Nem korlátoztuk az öntözésre kiadandó vízmennyiséget, de órarendet vezettünk be, így nem egyszerre vesznek ki az öntözőcsatornákból. Ez a halastavak töltését és a szántóföldi öntözést érinti – részletezte. Fejes Lőrinc elmondta, a vízállás 692 centiméternél áll, az aszályos időszakra betározott maximális vízszint ehhez képest 740 centiméter. Hétvégére a vízgyűjtő területekre is várnak esőt, s ha jönne, a tó visszatöltésére használnák. Rekordév az idei - A hajósok figyelmét is felhívták a veszélyre, mint mondta, a változatos mederviszonyok miatt fokozott annak figyelembevételével közlekedjenek, hogy a Tisza fő medrében vagy a változó mélységű medencékben hajóznak-e. El kell dönteni a nagyobb merülésű hajóknál, mikor és hogyan érdemes kivenni az úszó eszközöket. Fejes Lőrinc elmondta, ez az ötödik olyan év, amikor jelentősen apadt a tó. Még 1992-ben 34 napos, 2012-ben 51 napos, 2015-ben 58, 2017-ben 22, idén 59 napos ez az időszak, tehát ez rekordév lett. Idén június 1-től számolják ezt az időszakot.



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!