Jogi, egészségügyi, pénzügyi, valamint oktatással kapcsolatos, szociális- család és gyermekvédelemi témákban is támogatást nyújtanak egyebek között a medimentorok.

– Komplex, három hónapon át tartó segítségnyújtási programot indítunk augusztus 5-én a Heves megyében tartózkodó, az ukrajnai háború elől elmenekült családok részére – tájékoztatta portálunkat Galyasné Dósa Katalin, a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesület elnöke.

A Kis Bocs medimentor szolgáltatás 12 taggal működik augusztus és október között. A medimentor elnevezés arra utal, hogy nem csak mentorálni szeretnénk, hanem egy összekötő kapocs, híd szerepet is be kívánunk tölteni például a család és a munka világa között, mondta az elnök. A program a Kárpátok Alapítvány támogatásával valósul meg.

A szolgáltatás Füzesabonyban, Gyöngyösön és két egri helyszínen heti rendszerességgel vehető igénybe, péntekenként.

– Felmértük az igényeket, hogyan tudnánk hatékonyan segíteni a beilleszkedést. Az egyik fontos téma a munkaügyi tanácsadás, melynek során lesz lehetőség konkrét álláslehetőségekkel is megismerkedni. Életvezetési információnyújtást is szervezünk, és szeretnénk segíteni a bölcsődei, óvodai, iskolai előkészületekben, valamint a beiratkozás menetében, illetve segítőink a nyelvi akadályok leküzdésében is közreműködnek a helyszíneken – ismertette Galyasné Dósa Katalin.

Éjjel-nappal üzemelő, online diszpécser szolgálatot működtetünk egyesületünk közösségi oldalán a messenger segítségével. Ha itt beérkezik egy kérdés vagy egy probléma, akkor azt eljuttatjuk egy kompetens szakemberhez, akinek a válaszát elküldjük a kérdezőnek. Ezeket adminisztráljuk, és utókövetést végzünk majd. A program részeként kirándulást is szervezünk a háborús menekültek részére a szentendrei skanzenbe, ismertette.