A Világgazdaság (VG) arról számolt be az esküvői témában, hogy a szakértő szerint átlagosan nagyjából tíz százalék körüli áremelés tapasztalható a piacon. Az áremelések mögött leginkább az alapanyagok árának és a munkabéreknek az emelkedése húzódik, így a vendéglátóknál és a több alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatók esetében erőteljesebb a drágulás. A VG úgy fogalmazott, a tapasztalatok szerint a járvány után is megmarad néhány változás, például egyre kisebb létszámú esküvőket tartanak a párok. Ma már a drágulás miatt döntenek úgy a párok, hogy inkább kevesebb vendéget hívnak meg. A foglalási hajlandóság változása is megmaradt, míg korábban akár két évvel előre is foglalóztak párok, addig ma – ugyanannyi árajánlatkérés mellett – a foglaló kifizetése extrém közel került az esküvő időpontjához, írja a VG.

Utánajártunk, hogy ezek alapján Heves megyében mire számíthat az, aki esküvőt szervez.

– Nehéz évek vannak mögöttünk a koronavírus miatt, de ebben az évben már azt tapasztalatom, hogy az esküvők tekintetében is visszatért minden a régi kerékvágásba – tájékoztatta portálunkat Berecz Adrienn, az Édes Álom Esküvőszervezés tulajdonosa. - Most, hogy minden korlátozást feloldottak, az előző évekhez képest szerencsére újra sokan házasodnak.

Az esküvőszervező reálisnak tartja a tíz százalékos áremelést, hiszen minden drágul, így a szolgáltatók is kénytelenek árat emelni. Bár mostanában is előfordul, hogy valaki megbetegszik, karanténba kerül, ezért van, hogy nem mindenki tud részt venni a ceremónián, de úgy tapasztalja, a vírus már nem, inkább az emberek pénztárcája szab határt annak, mekkora esküvőt szerveznek. A legjellemzőbb, hogy 60 és 100 közötti létszámú vendéget hívnak meg a párok, de természetesen ennél kisebb és nagyobb lakodalmak is előfordulnak Heves megyében is.

– Az élet a vírus után is megy tovább, a párok mernek előre gondolkodni, és ha nem is több évre előre, de általában egy évvel korábban lefoglalják az esküvői időpontokat. Az ritkábban fordul elő, hogy januárban, februárban kérnének időpontot az adott évre. A lakodalmak szezonja nem csak a nyári időszak, hanem tavasztól őszig tart. Október végétől kevesebb esküvőt tartanak az emberek kora tavaszig, de olyankor is előfordul néhány – jegyezte meg Berecz Adrienn.

Az esküvőszervező elmondta, tapasztalatai szerint egyre inkább előtérbe kerül a zöld szemlélet a házasulandó pároknál, ami mindenképp pozitív változás. Kevesebben választanak mű szirmokat, amik nagyon lassan bomlanak le, és lufit is kevesebbet engednek az égbe a korábbi évekhez képest.

Nem a haszonért emelnek - Az egri Korzó Étterem üzletvezetője Barabás Albert portálunknak elmondta, kisebb lakodalmakat szoktak náluk tartani. A zárt termükben 30 embert tudnak fogadni, így a leendő házaspár tagjai főként azért keresik fel az éttermet, hogy a polgári esküvők utáni ebédre vagy kora esti vacsorára foglaljanak helyet. Családias, kellemes hangulatú lakodalmakat bonyolítanak le, nem csak nyáron, hanem már tavasztól késő őszig folyamatosan – köszönhetően annak, hogy feloldották a korona vírussal kapcsolatos korlátozásokat. Az üzletvezető elmondta, reálisnak tartja a Világgazdaság által említett 10 százalékos emelést. Éttermükben a lakodalmakra leginkább több személyes tálakat kínálnak, és nem a haszon reményében, hanem a nyersanyagok drágulása miatt ők is kénytelenek voltak megemelni ezeknek az árát.

Az egri Zakar Bernadettnek és férjének június közepén volt az esküvőjük. Portálunknak elmondta, szerencséjük volt, mert a helyszínt még a tavalyi áron tudták bérelni, ebben az évben viszont már jóval többe kerülne, majdnem kétszeresébe. A dekorosuktól úgy tudja, a virágok árai hetente változnak, és előfordul, hogy nem is tudnak elegendőt rendelni, mert hiány van.

– Amikor eltérő időben kértünk árajánlatokat is tapasztaltuk, hogy emelkednek az árak, és több ismerősünk is hasonlóakat mondott. A vendégek számát nem az alapján határoztuk meg, hogy mennyibe kerülne nagyobb létszám esetén a vacsora. Azért rendeztünk kisebb lagzit, mert csak a számunkra igazán fontos emberekkel szerettük volna megélni ezeket a pillanatokat – jegyezte meg Zakar Bernadett. Esküvőjük szervezésekor a környezetvédelemre is odafigyeltek. Nem engednek lufikat az égbe, mert tudják, veszélyt jelenthetnek például a madarakra. A vendégek mű helyett élő virágszirmokat szórtak, így ha nem is sikerül mindent felseperni, hamar elbomlik, illetve újrahasznosított anyagból készült szívószálakat használtak.