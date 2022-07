Az elmúlt hetekben folyamatosan hirdettek meg állásokat az önkormányzatok, a tankerületek, s más állami és egyházi fenntartók is, amelyekben óvónőket, óvodavezetőket, tanítókat és tanárokat kerestek az oktatási-nevelési intézményekbe.

Július 20-án a közigazgatási álláslehetőségeket hirdető portálon megyénkben negyvenkilenc általános iskolai és középiskolai tanári állást hirdettek az állami fenntartású iskolák, s ugyanők még negyven tanítót is szívesen fölvettek volna. A Heves Megyei Szakképzési Centrum ezen kívül saját honlapján hat tanárt keresett. Az önkormányzatok fenntartásában lévő óvodákba 56 óvodapedagógust, közük néhány vezető óvónőt is kerestek. Szakok szerint változatos a kép, a testnevelőktől a humán- és a természettudományos tárgyakat oktatókon és a nyelvtanárokon át a kollégiumi nevelőtanárokig terjedt a skála. Az állami intézményeken túl az Egri Főegyházmegye is jelentős fenntartó Hevesben, az iskoláikba, óvodáikba tizenhat tanárt, kilenc tanítót és egy óvodapedagógust kerestek.

Heves megye a régió másik két megyéjéhez képest még viszonylag jól áll a tanári álláshirdetésekben, országosan azonban közepesnek mondható a keresett pedagógusok száma.