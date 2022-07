Horváth Richárd polgármester kiemelte, hogy az elmúlt években ez már a harmadik komoly fejlesztés a létesítményben, és mindezek mellett még több beruházás előkészítési fázisban van, mint az új kút, vagy a vízi csúszda. A beruházás értéke kilencvenöt millió forint volt, ennek keretében megújult a medence burkolata, csúszásmentes csempéket építettek be, a medence körüli járófelületek is teljesen megújultak, és új zuhanyzókat építettek be.

A polgármester megköszönte munkáját a Hatvani Szolgáltató Kft. munkatársainak és mindenkinek, aki segítette a fejlesztés megvalósulását. Szegedi Zoltán uszoda- és strand ágazatvezető elmondta, a medence felavatásában az Óbudai Szinkronúszó SE, valamint a MATE -GEAC Valkai Ágnes Vízilabda Akadémia U10-es növendékei működtek közre. A strandbelépők a mától húsz százalékkal drágultak a hatvani képviselő-testület csütörtöki döntése értelmében, így az egész napos felnőtt jegy ára kétezer-kétszáz forint lett, ami Hatvan Kártyával vagy hatvani lakcímkártyával már csak fele annyiba kerül, a négy fős családi belépő ötezer-kétszáz, ami kedvezményesen kétezer-hatszáz forintba kerül.