Kis dámszarvas született nemrég a Szúnyog-szigeten – mondta el Tímár Dávid a Hatvani Vadaspark vezetője. A kicsi jól van és egészséges – tette hozzá a szakember. S hogy teljes legyen a kép, pár hete pedig egy apától három különböző gímszarvas tehén hozott világra pár hét eltéréssel három gímborjút. Hogy a gímszarvas anyák mit szólnak mindehhez, vagy számít-e ez felszarvazásnak, azt a parkvezető nem tudta megmondani, azonban a kis gímszarvasok és dámborjú már várja a Hatvanba látogatókat. Hamarosan, a hónap közepén egyébként éjszakai, zseblámpás állatkert-látogatást is szerveznek, így majd az este tízig tartó kaland alkalmával is megfigyelhetők a fiatal és idősebb vadasparklakók, már ha nem alszanak majd akkor. Mindenesetre a park területén a látogatói útvonalakat fáklyák is megvilágítják majd.

A vadaspark állatai az elmúlt nagyon meleg napokat nehezen vészelték át, ilyenkor sokkal több vizet kapnak inni, naponta többször is a jószágok és még a kifutójukat is fellocsolták, hogy ezzel is csökkentsék a forróság hatását.