Ennek előzménye, hogy a NIF által kiadott tanulmányterv belső nyomvonala lakóházakat, társasházakat, telephelyeket, műhelyt, borházat, pincéket és örökség védelem alatt álló Vak Jancsi malmát is érinti. A felnémeti lakosok a belső sárga nyomvonalat a közelsége miatt teljes mértékben elutasítják, a távolabbi narancssárga nyomvonal Egri úttal párhuzamos szakaszát a lakóházakhoz túl közelinek, a Tárkányi úti, Felsőtárkány felőli szakaszát pedig indokolatlanul hosszúnak tartják, az OBI áruház északi oldalán lévő családi házak, műhely és telephely lebontását pedig egyenesen felháborítónak tartják és ezt minden létező módon meg fogják akadályozni, melyet Bódi Zsolt Felnémet városrész képviselője is teljes vállszélességgel támogat, ennek a júniusi közgyűlésen is hangot adott.