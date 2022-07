Keletről érkeztek - Rengetegen érkeztek a lakossági fórumra, a felszólalók többsége a külső nyomvonal mellett szólalt fel. Indokolásaik szerint egybek között a belső nyomvonal túl közel futna a lakóházakhoz. Részt vett a fórumon az Egri Kertvárosért Civil Társaság, amelynek tagjai eddig már több mint kétezer aláírást is gyűjtöttek a külső nyomvonal mellett. Álláspontjuk szerint a belső nyomvonal érintené egyebek közt a Külsősor, az Újsor utcát, a Merengőt, az Íj utcát, a Donát tetőt és a Braun völgyet is, zavarná az ott lakókat, akik elsősorban a nyugalom miatt költöztek a város szélére – sorolta Kovács F. László, a társaság képviselője. Az információk alapján kérdéseinket a NIF-nek is feltettük, arról is érdeklődtünk, hogyan értékelik a fórumot, részletes válaszukat későbbre ígérték.