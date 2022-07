– Értem, tehát olvasatlanul megszavazza és majd utólag átnézi, hogy helyesen döntött-e. Egy évtizedre szól a terv, egy év alatt készült, ez a hatvan oldal tegnap éjjel érkezett hozzá – mondta Mirkóczki Ádám. A képviselők újra voksoltak, megszavazták a TOP Plusz terveihez a módosítót, a templomgalériás beruházást.

Az ülésen a Katona téri parkolóházzal kapcsolatban benyújtott sürgősségi indítványnál tetőzött az ellentét a polgármester és a frakciók között. Orosz Lászlóné (Fidesz–KDNP) azt szorgalmazta, hogy az önkormányzat vegye meg a parkolóházat, a létesítmény veszteségesen üzemel, a város nagy összegért bérli a jelenlegi tulajdonostól. Kérte, hatalmazzák fel az Evat Zrt. Igazgatóságának elnökét és a vezérigazgatót, hogy a Katona István téri parkolóház jogi helyzetének rendezése érdekében folytasson tárgyalásokat az Agria Parkoló Kft.-vel. Orosz Lászlóné hangsúlyozta, hogy az önkormányzat vételi jogát nem biztos, hogy elismeri a társaság.

– Immár vélhetően minimum 600 millió forintért szerezhetjük meg a tulajdonjogot, szemben a 2020. áprilisi 426 millió forinttal, pedig 500 millió forint iparűzésiadó-többlet már 2019-ben rendelkezésre állt az önkormányzati költségvetésben. Nem beszélve az iparűzésiadó-kiesés kompenzálására a tavaly kapott 850 millió forintos kormányzati támogatásról. A polgármester hanyagsága közel 200 millió forint közvetlen veszteséget okozott az önkormányzatnak, Egernek. Végre történjen valami – fogalmazott.

– Már nemcsak a laktanya előtt, hanem itt is ügyesen hazudoznak. Ezt a 2014 és 2019 közötti önkormányzati ciklus állította elő. Nem azért nem történt semmi, mert nem akartuk megoldani, ezt Szűcs Tamás Evat-vezérigazgató is megerősítheti. Én kívánok önnek sok sikert, most a legjobb állapot, hogy nem folytattuk az előnytelen bérleti szerződést. Bérleti díjban már kétszer kifizettük az árát, ez nem az én felelősségem, hanem az előző ciklusé – reagált Mirkóczki Ádám. Kifejtette, az építési költséget már többszörösen kifizette a város, de a szerződés szerint mégis annak fejében vásárolhatja meg.

– Én ezt az előterjesztést nem szeretném átpolitizálni, ezt a stílust, ahogy ön beszél a képviselőkkel, nem kellene folytatni a közgyűlésben – mondta Orosz Lászlóné. A képviselők végül megszavazták az előterjesztést.