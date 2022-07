Juhász Péter, a strandot üzemeltető Gyöngyösi Sportfólió Kft. ügyvezetője portálunk érdeklődésére akkor elmondta, a hiba okát már másnap feltárták, és a műszaki helyreállítás is hamarosan befejeződött, utána pedig feltöltötték a medencéket. Miután a vizsgálat megfelelőnek találta a vízmintát, mától csobbanhatunk a fedett uszodarészben is. Juhász Péter azt is kiemelte, hogy a július 19-i technikai balesetben személyisérülés nem történt, senkit nem ért semmilyen kár.