A napokban Tarnaörsön 2,5 kilométer utat és három buszmegállót adtak át. A Tarnaörs és Erk közötti utat sokan használják, s utoljára 1979-ben volt felújítva. Almádi János polgármester szerint is nagy lépés ez a település lakói számára. Az út tarnaörsi szakasza után további felújítás is várható, amelyről Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hamarosan elkezdődhetnek a munkálatok, aminek köszönhetően Jászárokszállástól Erkig új aszfalton közlekedhetnek az autósok. Az új út és a három buszmegálló sokban megkönnyíti a helyiek közlekedését.

Zaránkon Urbán László polgármester Szabó Zsolttal adta át a Magyar Falu Programból megvalósuló Béke utca 384 méter hosszú burkolatának felújítását. Ezenkívül az önkormányzati temetőben harminc férőhellyel bővítették a már meglévő, főbejárat melletti urnafalat. Emellett kommunális eszközbeszerzés keretében egy rétboronát, egy kapálógépet, egy lapvibrátort, egy motorfűrészt, két fűkaszát, egy gödörfúrót és egy padkakaszát szereztek be több mint három és fél millió forint értékben. Urbán László polgármester fontosnak tartja, hogy minden nehézség ellenére is fejlődni tud a település.– A cél, hogy Zaránk egyre szebb és élhetőbb település legyen, hogy sokan válasszák lakhelyüknek és a helyi lakosok is élvezzenek ott lakni – tette hozzá.

Megújult az idősek otthona is közel huszonötmillió forintból. Az intézményben megszépültek a közösségi terek, a nappali, kialakították a nővérpultot, felújították a vizesblokkokat, a tárolóhelyiségeket, kicserélték a bejárati ajtókat, illetve új bútorokat is vásároltak. – Olyan fejlesztések történtek, melyek rendkívül fontosak az ott élők számára – emelte ki az országgyűlési képviselő.

Mint kiderült, Zaránkon hamarosan indul a polgármesteri hivatal tetejének a cseréje is, a helyieket s a környék lakosait augusztus 6-án pedig fogathajtó versennyel várják. .