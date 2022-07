Recsken mindeközben húsz háztartás nélkülözi a vizet az Ércbánya lakótelepen - tudtuk meg Nagy Sándor polgármestertől. Tudomása szerint az ÉRV Zrt. ma dél tájban kezdi újra tölteni a rendszer, így remélhetőleg estére megoldódik a gond.

Parád központjában péntek délután sikerült beazonosítani a szolgáltató szakembereinek a csőtörés helyét, azonban az azonnali elhárításhoz azért nem kezdtek hozzá, hogy a rendszerhez tartozó településeken ne sérüljön a vízellátás - tudtuk meg Mudriczki József polgármestertől. A parádi lakosok közül közel húsz háztartásban kellett nélkülözniük a vizet.

- Tudomásom szerint a rendszert már éjszaka megkezdték feltölteni és az utánpótlást biztosítani. Nyomásgondok előfordulhatnak az elkövetkező órákban is, de hamarosan újra lesz víz. A településvezető hozzátette, drámai a helyzet a környékbeli patakokban. A Tarna patakban alig csordogál víz, az Ilona és a Köves patak teljesen elapadtak. Ilyen extrém hőségben mindenkinek meg kellene érteni, hogy a házi medencék feltöltése nem most időszerű. A kertek locsolását is ésszerűen kellene megoldani. Ha erre nem ébredünk rá, holnap kezet mosni sem tudunk a saját otthonunkban - zárta gondolatait Mudricki József.

Mint ahogy korábban beszámoltunk, Ivádon fogy a lakosság türelme az észak-hevesi kis faluban. Idén nyáron több alkalommal is víz nélkül maradtak a településen élők ideig-óráig. A község honlapján az alábbi közlemény jelent meg szombaton: A nagy szárazság miatt a források elapadtak, a patakok kiszáradtak és a kutak vízhozama is csökkent, illetve elapadt. Az Ivádi kút kapacitása nem győzi a medence feltöltéseket, locsolásokat. Jelenleg mindig annyi víz van, amit az ÉRV a tartálykocsival biztosít és a rendszerbe feltölt. A tartálykocsik folyamatosan járják a településeket. Kérem a lakosokat, hogy nagyon takarékoskodjanak az ivóvízzel!