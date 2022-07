Gonda László kiemelte idén az elmúlt tizenkét év élményeiből szombaton nyílik fotókiállítás, ami augusztus 7-ig tekinthető meg az Agria Park Bevásárlóközpontban.

– Az eseménysorozat részeként az Egészségház utcában egykori lakhelyén jövőhét szerdán fát is ültetünk. Nagy öröm, hogy a pandémiás időszak után végre újra együtt lehetünk, miközben a városban zajlik a borünnep is, a bázis idén is a Kis-Dobó tér lesz. Neves fellépők látogatnak el hozzánk, egy magyar világsztár, Robi Lakatos is fellép Egerben. A fesztivál iránt egyébként más városokból is egyre inkább érdeklődnek, keresik az együttműködési lehetőséget. Az eseményhez kapcsolódva idén egy versenyt is rendeztünk Székesfehérváron – részletezte.

Idén többek között fellép Báder Mari, Orsovai Reni, Majsai Gábor, a GondaMusic Band, Iván Szandra, Jász Andris, a Kozma Orsi Quartet, valamint Gregor Bernadett, Baráth Zoltán, Báder Ernő és Kéméndi Tamás.

Az esemény részletes programja korábbi cikkünkben található: