Múlt héten azonban már felizzottak az indulatok és dühös véleményeknek adtak hangot sokan a közösségi média felületein, nem sokkal később a hatvani Roma Nemzetiségi Önkormányzat közleményt hozott nyilvánosságra: visszafizetik annak a 353 önzetlen segítőnek azt az összesen több mint kétmillió forintot, amit a temetésre küldtek.

– Az önkormányzat nem hazudik, nem csaló, és senkit nem vezet félre – szögezte le a heol kérdésére Baranyi Béla, a hatvani Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Hozzátette, a temetéssel kapcsolatban a félreértések abból adódtak, hogy sokakban nem volt egyértelmű, valójában ki temettette el Mátét. Az eredeti szándék az volt, hogy a nehéz sorsú hatvani asszony számára a hatvani nemzetiségi szervezet adja meg ezt a gesztust, ezen kívül a városi önkormányzat is adott az édesanya, Lakatos Ilona számára olyan segélyt, melyet ilyen rendkívüli és méltányossági okokból adható helyzetben juttatni lehetséges.

Baranyi Béla kiemelte, a probléma akkor kezdődött, amikor egy lőrinci vállalkozó is jelentkezett, hogy ő is szeretne hozzájárulni a temetési költségekhez, majd több kereskedelmi televízióban ugyanez a személy azt nyilatkozta, hogy ő temetteti el a fiút, ráadásul még az édesanya házát is fel fogja újítani.

Ezt követően jelentkeztek többen is a hatvani roma szervezetnél, hogy ha nem is ők voltak a temettetők, akkor kérik vissza a pénzt, arról meg szintén nem volt szó, hogy a ház is fel lesz újítva, tehát nem szeretnék, hogy a céltól eltérő módon használják fel az általuk adott összeget.

A roma önkormányzat ezt vitatta meg legutóbbi ülésén és ezt követően döntött úgy, hogy mindenkinek visszautalja a pénzt.

A gyűlés után a nemzetiségi önkormányzat nyilvánossá tett egy részletet az ülésen készült hangfelvételből, melyben elhangzik, a nyilatkozataiba bőkezűnek mutatkozó lőrinci vállalkozó valójában csupán százezer forint körüli összeget fizetett ki a temetési költségekből. Ezt az ülésen résztvevő édesanya, Lakatos Ilona is megerősítette, hozzáfűzve azt, hogy a temetés fennmaradó részét a lőrinci temetkezési vállalkozó állta saját költségként.

Portálunk érdeklődött a Lőrinci Temetkezési Vállalat vezetőjénél, Kelemen Istvánnénál, hogy valóban így történt-e a temetés rendezése, ő azonban sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánt semmit ezzel kapcsolatban. Annyit tett hozzá, hogy nagyon sajnálja az elhunyt kisfiút és az édesanyát.

Baranyi Béla annyit mondott még el lapunknak: sajnálatos, hogy a köztük felnőtt, mindenki által szeretett és csupaszív fiú, Máté temetésével kapcsolatban ilyen félrevezető kijelentések miatt keletkezett nézeteltérés, hiszen házfelújításról egyáltalán nem volt szó, a temetés költségeit pedig ők szerették volna az adományokból állni.

– Ebben a helyzetben csak az az egyetlen felelős megoldás, hogy ha minden adományozó visszakapja a pénzét. Az átláthatóságot a hatvani önkormányzat garantálja, hiszen a szervezet a városházával közösen intézi pénzügyeit – erősítette meg Baranyi Béla elnök.