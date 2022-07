Bodnár Zoltán a Heves megyei Vízmű Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy ebben a pillanatban még nincs a megye területén olyan település, ahol korlátozni kellene, de ha tovább tart a rendkívüli hőség, akkor az elkövetkező napokban már erről lehet szó. Több település esetében már a korlátozás elrendelésének határán vannak. Így kritikus a helyzet és a vízszolgáltatási kapacitás száz százalékát elérték Sarudon és Füzesabonyban. A szakember szerint egyelőre gond még nincs, de tájékoztatták az önkormányzatokat, hogy készüljenek fel, és ha tovább romlik a helyzet, akkor a megyei vízmű kénytelen lesz bevezetni a vízkorlátozást. Jelen pillanatban azonban még mindenhol megoldott a vízszolgáltatás. Ha a korlátozást be kell vezetni, akkor a lakosság figyelmét felhívják, hogy a kerti locsolást, autómosást, kültéri medencék felöltését mellőzzék ebben az időszakban, hogy mindenkinek jusson elég víz.

A többségi állami tulajdonú ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. négy megye (B.-A.-Z., Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar) többszáz településén, közel 700 ezer ember számára biztosítja az egészséges ivóvizet, az év minden napján arra törekedve, hogy felhasználóink elégedettek legyenek a szolgáltatásunkkal, válaszolta a heol.hu kérdésére a cég szóvivője. Hozzátették: a rendkívüli időjárás miatt országszerte megnőtt és folyamatosan emelkedik az ivóvízfogyasztás. Az ÉRV. Zrt. felkészült a következő hetekben várható extra igénybevételre.

A megyén belül az egyik legproblémásabb település a vízellátás szempontjából most egyébként Verpelét. A város ráadásul péntek reggel csőtörésre ébredt. A helyi szolgáltató, az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV Zrt.) közleményben tájékoztatta a lakosságot, mely szerint a műszaki hiba miatt a település egyes részein az ivóvíz átmeneti elszíneződése volt tapasztalható a magasabb vastartalom következtében. A közlemény kiemelte, az elszíneződött ivóvíz az egészségre nem ártalmas. A társaság igyekszik a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz biztosítására, azonban ehhez szükséges a lakosok takarékosabb vízhasználata is, hogy elegendő víz maradjon a technológiai és a hálózati mosatások végrehajtására. Ennek érdekében az ÉRV Zrt. arra kéri a lakosságot, hogy mellőzzék az ivóvízzel történő locsolást, autómosást, mezőgazdasági munkát, medencetöltést, közterület locsolást és minden olyan tevékenységet, amely jelentős, indokolatlan ivóvízfelhasználást eredményez.

Farkas Sándor verpeléti polgármester portálunk érdeklődésére elismerte, hogy náluk baj van az ivóvíz kapacitásával, így a vízszolgáltató ÉRV Zrt. már más módon oldja meg a város egyes részein a szükséges ivóvízmennyiség biztosítását, vagyis lajtos kocsival pótolják a rendszerben lévő vizet. Délre a pénteki Kapás utcai csőtörést a vizes szakemberek elhárították. A polgármester kiemelte, lakossági panaszok korábban is érkeztek hozzájuk, kritizálták a víz minőségét, színét, illatát. A víz mennyiségére még nem volt panasz, azonban tudomásul kell venni Farkas Sándor szerint, hogy nagyobb települések is ivóvíz korlátozásra kényszerülhetnek ilyen helyzetben, s ha ez a mostani hőség tartós lesz, akkor komolyabb korlátozásra is fel kell készülni. Elmondta, a szárazságot azon is le lehet mérni, hogy alapásási munkánál még másfél méter mélyen is csak porzik a föld. Ugyanakkor gondot jelent a városban, hogy vannak olyanok, akik a kék színű, utcai nyomós közkutakra erősítenek gumislagot és az utcai rendszerből próbálják meg feltölteni a kerti medencéjüket. A vízműves szakemberek ezért rendszeresen járják az az utcákat és figyelmeztetik a szabálytalankodókat.

