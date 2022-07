− A Balatonsound idei plakátján a sztárfellépők között a Te neved is szerepelt. Először vettél részt egy ekkora volumenű rendezvényen?

− Magyarországon számtalanszor felléptem már kisebb-nagyobb klubokban, mint például a Budapesten található Akvárium Klub vagy az A38 hajó, de ez volt az első olyan fesztiválom, ahol a színpadon lévő zenepult mögül szórakoztathattam a közönséget. Természetesen a lejátszási listámon szerepelt többek között a jelenlegi legismertebb dalom is, amely a What you said címet viseli, illetve az egyik legújabb, az In Control ft. Manela és amivel tulajdonképpen berobbantam a köztudatba, a Potion. Manela egyébként a párom, aki szintén producerként tevékenykedik.



− Információim szerint eredetileg gépészmérnöknek készültél. Mikor és milyen indíttatásból fordultál a zene felé?

− Így van, de már az egyetem első évében éreztem, hogy soha nem lesz belőlem mérnök. Akkor még csak kikapcsolódásképpen, a lakótársaim őrületbe kergetésére „zongoráztam” a különféle zeneszerkesztő programokon. Idővel egyre jobb és jobb lettem, majd adódott egy lehetőség, miszerint feltörekvő művészek elküldhették a dalaikat a világhírű Don Diablo kiadójának, a Hexagonnak. Meglepődve tapasztaltam mennyire tetszett nekik a munkám és tulajdonképpen akkor változott meg úgy igazán az életem.

− Melyek azok a nagy előadók, akik már felhasználták a munkáidat és ezáltal a világon sok ezer ember füle hallatára düböröghetett Maddow szerzemény a hangfalakból?

− Az 1001tracklist internetes oldalát folyamatosan szemlézik a lemezlovasok, ahová szinte az összes zeném felkerült a legjobb 10 közé, innen pedig egyenes út vezetett a legnépszerűbb előadókhoz. Az elmúlt időszakban számtalan világhírű DJ játszotta már a műveimet, mint például Tiesto, Martin Garrix, Fedde Le Grand és nyilván Don Diablo is.

− Egyértelmű, hogy már most akkora sikert tudhatsz be magadnak, amelyről mások még csak álmodni sem mernek. Hazánkban viszont egyelőre a kevésbé ismert előadók közé tartozol. Mit gondolsz, milyen okok állnak e mögött?

− Azt hiszem, hogy a magyar emberek ízlése egy kicsit más e téren, de szerencsére a mostani generáció sokkal nyitottabb az új stílusok befogadására a zenében is, úgy is mondhatnám, hogy jobban lépést tudnak tartani az aktuális trendekkel.

− Hol találkozhatnak veled legközelebb a house zene szerelmesei?

− Az idei, 2022-es nyáron a már említett Balatonsoundon felül a Sziget Fesztiválra is meghívást kaptam. A tervek szerint a második legnagyobb éjszakai színpadról szórakoztathatom a tombolásra vágyó közönséget augusztus 14-én este 10 órától, ami körülbelül 10 ezer embert jelent majd. Ezen felül Amszterdamból is megkerestek, a Maia Clubban fogok zenélni október 19-én. Ez lesz az első külföldi fellépésem és már nagyon várom.

Forrás: Maddow/Facebook

− Milyen terveid vannak a jövőt illetően?

− A 1001tracklists-en én lettem a világ 101. producere a múlt évben, hozzátartozik még az is, hogy egyetlen magyarként válogattak be. Az idei évben remélem ennél is előkelőbb helyet sikerül kiérdemelnem a listán. A zeneírás számomra már létszükséglet, nem igazán tudnám elképzelni a napjaimat nélküle. Még idén augusztusban egy szintén híres amerikai producer, King Topher közreműködésével megjelenik a legújabb a dalom Here to Jack címmel. Bízom benne, hogy ez is előre mozdítja a külföldi utaimat, miközben Magyarországon egyre ismertebb lesz a Maddow név.

Maddow-val személyes ismeretségünk okán tegeződtünk az interjúban.